Enhetschef till daglig verksamhet
Föreningen Betaniahemmet / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-07-31
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om företaget
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.
Enhetschef till tre dagliga verksamheter
Vill du leda verksamheter där du gör verklig skillnad varje dag? Vi söker en trygg, engagerad och utvecklingsinriktad enhetschef som vill skapa goda förutsättningar för både medarbetare och deltagare. Hos oss får du möjlighet att leda tre dagliga verksamheter där individens självbestämmande, delaktighet och livskvalitet står i centrum.
Om uppdraget
Som enhetschef ansvarar du för att leda, planera, följa upp och utveckla tre dagliga verksamheter i enlighet med LSS.
Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet. Tillsammans med medarbetare och stödpedagoger på enheterna och med stöd av metodhandlare arbetar du för att säkerställa ett professionellt, individanpassat och respektfullt stöd till de personer som har sin sysselsättning på de dagliga verksamheterna.
I rollen:
Leder och utvecklar verksamheterna utifrån uppsatta mål och gällande lagstiftning.
Ansvarar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet.
Skapar struktur, tydlighet och goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag.
Samarbetar nära stödpedagoger som stödjer utvecklings- och kvalitetsarbetet genom handledning, planering och uppföljning.
Ingår i föreningens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetens långsiktiga utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom socialt arbete, beteendevetenskap eller vård och omsorg.
Flerårig erfarenhet av arbetsledning eller chefskap, gärna inom LSS och daglig verksamhet
God kunskap om LSS, arbetsrätt, arbetsmiljö och andra relevanta regelverk.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Som person är du stabil, tydlig och organiserad. Du är en närvarande ledare som skapar engagemang, bygger tillitsfulla relationer och får människor att växa. Du har förmåga att kombinera ett tydligt resultatfokus med omtanke om både medarbetare och brukare.
Välkommen med din ansökan!
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryterare och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Betaniahemmet
, https://www.betaniahemmet.se/
Lekullevägen 6 (visa karta
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436 45 ASKIM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Föreningen Betaniahemmet Kontakt
Camilla Dahlin 0725-255541 Jobbnummer
10016714