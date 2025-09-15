Enhetschef till daglig verksamhet
2025-09-15
Är du en erfaren ledare som tillsammans med oss vill ge ett bra stöd och skapa möjligheter för vår målgrupp? Då kan det vara dig vi söker! Tillsammans med erfarna chefskollegor och medarbetare inom verksamhetsområdet Arbete och försörjning får du stora möjligheter att leda och utveckla bra verksamheter mot ett tydligt mål.
I förvaltningen Individ- och arbetsmarknad (IAF) ingår Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Förvaltningen består av fyra verksamhetsområden Barn, unga och familj, arbete och försörjning, vuxenutbildning samt missbruk och psykisk ohälsa. Inom verksamhetsområdet arbete och försörjning strävar vi efter att erbjuda meningsfulla sysselsättningar som utgår från deltagarnas behov och intresse. Då anledningarna till behovet av daglig verksamhet är varierande och ibland även komplexa krävs en verksamhet som är både flexibel och utvecklingsinriktad. Vi söker nu en enhetschef till daglig verksamhet.
Sundsvalls kommun har ungefär 8000 medarbetare och är betydelsefull för vårt samhälle. Vi är Sundsvalls största arbetsgivare med flera arbetsplatser inom olika verksamheter och runt 300 olika yrken.
Kommunen har ett stort uppdrag i att skapa nytta för alla våra invånare. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Sundsvalls kommun är inne i ett spännande skede. Vår kommun deltar i den gröna omställningen i Norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för fullt för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
I din tjänst kommer du att som en av 4 enhetschefer ansvara för våra verksamheter som verkställer beslut om daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL. Du kommer att ha chefsansvaret för ca 5 företagsgrupper med ungefär 14 medarbetare. Utöver verksamhetsansvaret ingår personalansvar, arbetsmiljöansvar, kommunikationsansvar samt ekonomiansvar. Enhetschefen ansvarar för att säkerhetsställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och föreskrifter samt att hålla sig uppdaterad i aktuella förändringar som sker inom området. Du förväntas även driva strategiskt utvecklings- och kvalitetsarbete med fokus på analys, förändring och implementering av arbetssätt. Som enhetschef ingår du tillsammans med verksamhetschef, övriga enhetschefer, metod- och kvalitetssamordnare i verksamhetsområdets ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
Du har även:
* Chefserfarenhet
* Erfarenhet inom funktionshinderområdet
* Kunskap gällande lagstiftning inom verksamhetsområdet
Vi ser det som meriterande med:
* Erfarenhet av att utveckla och implementera förändringsprocesser i verksamheter.
* God kunskap om kvalitetsledning, ekonomistryrning samt arbetsmiljöstiftning och praktisk verksamhet.
* God erfarenhet av budget eller personalansvar med gott resultat.
Som person är du trygg och stabil med en god självinsikt och förmåga att skilja på det personliga och professionella, vilket gör att du kan hantera komplexa situationer på ett balanserat och professionellt sätt. Du tar ansvar för att driva verksamheten framåt, samtidigt som du fattar välgrundade beslut och skapar tydlighet i ditt ledarskap. Som ledare motiverar och inspirerar du andra, samtidigt som du förser medarbetarna med rätt förutsättningar och befogenheter för att nå gemensamma mål.
Med din flexibilitet och anpassningsförmåga ser du möjligheter i utmaningar. Du kombinerar struktur med ett kreativt förhållningssätt och bidrar därigenom till att utveckla verksamheten utifrån deltagarnas behov och intressen. F
ÖVRIGT
Sanna Edin och Chatrine Strand, kommunal.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
