Enhetschef till Bup i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjukvårdschefsjobb / Lund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lund
2025-09-02
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en engagerad trygg och kommunikativ ledare som vill vara med och driva utvecklingen framåt för barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Lund? Sök då tjänsten som enhetschef hos oss!
Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Skåne är ett verksamhetsområde med cirka 850 medarbetare. Specialistpsykiatrisk öppenvård finns i fyra geografiska områden i regionen och målgruppen är barn- och ungdomar med svår och medelsvår psykisk ohälsa. Akut- och heldygnsvård är lokaliserad till Malmö. Område Bup Lund består av tre öppenvårdsmottagningar, en i Eslöv och två i Lund, en mellanvårdsmottagning inklusive ätvård samt en mottagning för hörselskadade och döva.
På mottagningarna utförs bedömningar, utredningar och behandlingar av barn och ungdomar och arbetet inkluderar såväl familj som nätverk. Hos oss arbetar olika yrkeskategorier såsom kuratorer, psykologer, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.I tjänsten som enhetschef har du huvudansvar för en av öppenvårdsmottagningarna i Lund, Mottagning 1, där vi även bedriver späd- och småbarnspsykiatri. Arbetsgruppen präglas av stort engagemang, hög kompetens och patientfokus.
Bup i Skåne är en ackrediterad universitetssjukvårdsenhet vilket bland annat innebär att vi har ett nära samarbete med Lunds universitet samt driver omfattande forskning och utbildning inom verksamhetsområdets forskningsmottagning i Lund. Vi värdesätter intresse och erfarenhet från utbildning och forskning vid tillsättning av alla våra tjänster.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/ Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar för cirka 35 medarbetare. Du ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med ytterligare tre enhetschefer där du är med och driver förbättrings- och utvecklingsarbete för området. I ditt ledarskap ser du verksamheten ur ett helhetsperspektiv där du planerar och organiserar samt följer upp beslut och resultat. Därtill ansvarar du för den dagliga driften där du leder och fördelar arbetet på mottagningen samt arbetar proaktivt så att resurserna används på ett optimalt sätt. En viktig del i ditt ledarskap är att coacha och identifiera dina medarbetares styrkor och utvecklingsbehov, visa tillit och förstå vikten av ett gott samarbete för att nå gemensamma mål.
Du driver aktiv samverkan både internt och externt med aktuella samarbetspartners och ges möjlighet att delta i olika regionala uppdrag för hela Bup:s verksamhetsområde. Bup driver utveckling inom flera områden och du är en självklar del i detta arbete.
Som enhetschef på öppenvårdsmottagningen arbetar du både självständigt och tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare, teamsamordnare, chefsstöd, ledningsgrupp och kollegor inom hela verksamhetsområdet. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande, varierande och spännande arbete med goda möjligheter till individuell utveckling. Tillsammans med dig utformar vi det stöd och den kompetensutveckling du behöver i ditt ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning inom för uppdraget relevanta områden. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Arbetslivserfarenhet inom området ses som starkt meriterande, likaså erfarenhet av ledarskap, organisation och förändringsarbete. Vi ser gärna att du har med dig en ledarskapsutbildning.
Du är trygg och stabil som person och i ditt ledarskap, har en god kommunikativ förmåga, är prestigelös samt har en lust och vilja att leda, inspirera och stötta dina medarbetare. Vidare värderar vi i ledningsgruppen tydlighet och en öppen dialog där vi drar nytta av varandras styrkor och där hjälpsamhet och omtanke är viktigt. Du vågar tänka nytt och vill vara med och bidra till ett fortsatt framgångsrikt arbete med mycket arbetsglädje. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.
En första intervjuomgång planeras den 11 och 12 september i Lund och tider för anställningsintervju och intervju med fackliga organisationer förmedlas så snart det är möjligt.
Tveka inte att höra av dig med frågor eller funderingar. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272312". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Eva-Lena Palm, Områdeschef Bup Eva-Lena.Palm@skane.se 0725-73 33 74 Jobbnummer
9487543