Enhetschef till Barn, unga och familjehälsa
Region Värmland / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-01-26
Vill du leda verksamheter som gör skillnad tidigt i livet för barn, unga och familjer? Region Värmland söker nu en enhetschef till Barn, unga och familjehälsa i norra Värmland.
Din arbetsplats
Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsplats som levererar goda, hållbara och långsiktiga resultat. För att lyckas med det ser vi att alla chefer och ledare har en viktig roll. I Region Värmland använder vi ledarskapskoncepten Utvecklande ledarskap och Indirekt ledarskap.
Som ny chef i regionen får du under ditt första år gå ett utbildningsprogram. Vi erbjuder även individuell handledning för att stötta dig i ditt uppdrag. Vi vill ge våra chefer rätt förutsättningar att lyckas. Genom dig som chef kan våra medarbetare växa och bidra till ännu bättre service för alla som bor här.
Uppdraget riktar sig till dig som vill ta ett tydligt linjeansvar, arbeta nära verksamheten och bidra till utveckling i en tid av omställning mot mer nära, sammanhållen och hållbar hälso- och sjukvård.
Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för att leda, samordna och utveckla verksamheter inom Barn, unga och familjehälsa i norra Värmland. Uppdraget omfattar barnmorskemottagningar, barnhälsovård samt ungdomsmottagningar och familjecentraler i samverkan med kommunerna.
Du har fullt linjeansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetens kvalitet. Rollen innebär ett närvarande ledarskap med fokus på vardagens uppdrag, stabil drift och långsiktig hållbarhet. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt uppdrag, mål och gällande regelverk samt att arbetssätt utvecklas i takt med förändrade behov och förutsättningar.
Verksamheten är en viktig del av omställningen till Nära vård. Det innebär ett tydligt fokus på tillgänglighet, kontinuitet, relationer och tidiga insatser. Som enhetschef bidrar du till att utveckla vård som utgår från barnets och familjens behov och som präglas av samverkan mellan region, kommun och andra aktörer, särskilt inom familjecentralernas arbete.
I uppdraget ingår att arbeta med kloka kliniska val och att bidra till en ansvarsfull och behovsstyrd användning av resurser. Som organisation arbetar vi för att hitta ändamålsenliga arbetssätt så som digitala arbetssätt och andra lösningar där de kan ge samma eller bättre kvalitet som mer traditionella arbetssätt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom hälso -och sjukvård, socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag och är trygg i att ta ansvar för personal, verksamhet och beslut i vardagen. Det är meriterande om du har erfarenhet av mödra -och barnhälsovård, familjecentralsarbete eller samverkan mellan region och kommun.
Som person är du trygg i ditt ledarskap, tydlig i ansvarstagande och närvarande i relationen till medarbetare. Du har förmåga att skapa struktur i vardagen, hantera förändring med eftertanke och bidra till utveckling med fokus på kärnuppdraget. Du behöver kunna växla mellan ett lokalt och regionalt perspektiv samt trivas i en roll där ledarskapet sker både på distans och med fysisk närvaro.
Vi är måna om att hitta rätt person vilket gör att vi värderar dina personliga egenskaper högt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Publiceringsdatum2026-01-26
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
