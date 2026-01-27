Enhetschef till Barn och unga
2026-01-27
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Nu söker vi en Enhetschef till Barn och unga - ett viktigt och spännande uppdrag!
Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad i barns och ungas liv? Brinner du för utveckling, kvalitet och ett tillitsbaserat ledarskap? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en ny enhetschef då vår nuvarande chef går i pension efter många års uppskattat arbete. Samtidigt befinner sig Orust kommun i en spännande fas - vi är en av tio kommuner i Sverige som valts ut till modellkommun för att utveckla funktionshinderpolitiken. Du kliver in i en organisation med framåtdriv, engagemang och en tydlig vision.
Om arbetsplatsen
Barn och unga är organiserad i två delar: myndighet och utförande.
Myndighet Barn och unga utreder och bedömer barn och ungas behov enligt socialtjänstlagen. Arbetet präglas av tidiga insatser, rättssäkerhet och nära samverkan med barn och viktiga aktörer. Två förste socialsekreterare - en för utredningar och en för familjehemsverksamheten - ger stöd, struktur och kvalitet i vardagen. Arbetet bygger på kunskapsbaserade metoder, barnrättsperspektiv, kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete.
Utförardelen erbjuder ett samlat och lättillgängligt stöd till barn, unga och familjer. Här finns:
• Familjecentralen med tidigt stöd till blivande föräldrar och småbarnsfamiljer.
• Familjebehandlarna, som arbetar både förebyggande och med biståndsbedömda insatser.
• SSPF-samordnare, som håller ihop samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.
• Skolsocialt team, som stöttar elever, familjer och skolpersonal med tidiga insatser.
En verksamhetsövergripande samordnare för utförardelen bidrar till struktur, stabilitet och samverkan i det gemensamma stödet. Den samlade utförardelen skapar en flexibel och sammanhållen stödstruktur med barnets bästa i centrum.
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder du ett kompetent och engagerat team som arbetar för trygghet, delaktighet och goda livsvillkor för barn, unga och deras familjer.
Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar och arbetar nära övriga chefer och verksamhetschef för att skapa helhet, kvalitet och ett kunskapsbaserat arbetssätt.
Du ingår i individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp där du kommer att arbeta nära dina kollegor på Vuxen och Arbetsliv och försörjning. Tillsammans arbetar vi för att skapa trygghet, kvalitet och framtidstro för våra invånare.
Om dig
Din personlighet präglas av god samarbetsförmåga, en stark drivkraft för utveckling, samt professionalism och struktur i ditt arbete. Du utmärker dig med god kommunikationsförmåga och en naturlig talang för att bygga hållbara relationer. Som ledare är du både anpassningsbar och skicklig på problemlösning, vilket gör att du snabbt kan anpassa dig till förändringar och aktivt bidra till att övervinna utmaningar.
Du skapar en arbetsmiljö präglad av trygghet och förtroende, där dina medarbetare känner sig sedda och uppmuntrade att bidra till teamets framgång. Självinsikt är en egenskap som vi värderar högt och din förmåga att reflektera över ditt eget ledarskap kommer att vara en viktig faktor för att främja en positiv arbetskultur.
Kvalifikationer och krav för anställningen:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom socialtjänsten - gärna inom området barn och unga.
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap.
Meriterande är om du har;
God kännedom om den nya socialtjänstlagen och dess fokus på förebyggande arbete samt kunskapsbaserad socialtjänst. Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av tillitsbaserat ledarskap samt vana vid att arbeta med digitala verktyg och system.
Hos oss får du möjlighet att:
Vara med och leda omställningen till en långsiktigt hållbar socialtjänst i linje med den nya socialtjänstlagen. Arbeta i en organisation som värdesätter innovation, samverkan och kvalitet i allt vi gör. Hos oss får du en välplanerad och strukturerad introduktion som ger trygghet i uppdraget och stöd i att snabbt bli en del av verksamheten. Du utvecklas som ledare genom stöd från kollegor, ledningsgrupp och kontinuerlig kompetensutveckling. Här får du bidra till en verksamhet som gör skillnad i människors liv varje dag.
Varmt välkommen med din ansökan senast 260215.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Intervjuer kommer att hållas 20 och 24 februari
Tillsammans skapar vi framtidens sociala tjänster - vill du vara med?
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: 2026-05-01 eller enligt övernskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Körkort: B körkort krävs
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust kommun
(org.nr 212000-1314), http://www.orust.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9707588