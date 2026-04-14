Enhetschef till äldreomsorgen
2026-04-14
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Vi är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vi vill skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer ska känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet. Detta vet vi leder till utveckling både för individen och för organisationen. Jokkmokks kommun är en arbetsplats för nyfikna och kompetenta människor
Tillsammans gör vi stor nytta och vi gör det bra!
Nu söker vi en enhetschef till Bjärkagården och hemtjänstgruppen i Vuollerim, är du den vi söker?
I rollen som enhetschef inom vår verksamhet har du chansen att lära, tänka nytt och påverka. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för verksamhetsutveckling, personal och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i respektive spårs chefsmöten. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta och samverka även med andra enheter. Arbetet kräver engagemang och kraft att leda och utveckla verksamheten, där brukaren får hjälp utifrån sina behov och önskemål. Vår värdegrund utgår från att alla människor möts med respekt och lika värde.
Vi kan erbjuda dig ett intressant, stimulerande arbete som du till stor del planerar själv. Du får vårt förtroende att arbeta självständigt och utrymme för att utveckla dina idéer. Hos oss håller vi beslutsvägarna korta och vår kommunikation inom
verksamheten är rak och tydlig.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* har relevant utbildning och erfarenhet som ledare inom vård- och omsorg.
* är noggrann och väl medveten om mål- och kvalitetsstandard och lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa.
* har ett intresse och en fallenhet för detaljplanering på kort och lång sikt.
* har god kunskap gällande lagstiftning inom Hälso- och sjukvård och Socialtjänstlagen.
* har utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga.
Ett krav att du har ledarerfarenhet från särskilt boende och hemtjänst.
Du ska vidare kunna fatta snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter och visar omdöme under tidspress. Du besitter en problemlösande analysförmåga, vilket innebär att du ser sammanhang och prioriterar rätt frågor.
Du är utåtriktad, positiv och har lätt att knyta kontakter som bidrar till ett positivt arbetsklimat på enheten och i chefsgruppen. Du som person har en grundläggande positiv livssyn och ser möjligheter i stället för hinder. Körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
För denna tjänst krävs att du, innan anställning, uppvisar ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs av dig som sökande och lämnas oöppnat vid begäran.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 41 - 43 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "51/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Jokkmokks kommun
