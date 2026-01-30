Enhetschef till äldreomsorgen
2026-01-30
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
Då två av våra kollegor går vidare till andra uppdrag söker vi nu två engagerade och drivna enhetschefer till hemtjänst. Som enhetschef blir du en viktig del av äldreomsorgens ledningsgrupp och du får verksamhetschef för äldreomsorgen som din närmaste chef. Vi hoppas att just du vill vara med och utveckla framtidens äldreomsorg tillsammans med oss.
Publiceringsdatum2026-01-30
Som enhetschef har du ett uppdrag att driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål tillsammans med medarbetarna. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du hanterar både strategiska och operativa frågor som rör verksamhetsområdet. Du leder och fördelar det dagliga arbetet för dina medarbetare. Du är närvarande i ditt ledarskap och har förmågan att engagera, motivera och stärka dina medarbetare samt ge dem stöd och handledning. Du fångar upp behov av kompetensutveckling, förändrade arbetssätt och rutiner. Planering och prioritering är en naturlig del av ditt arbete och att du håller uppsatta tidsramar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef med ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du har god kunskap vad gäller lagstiftning såsom SoL samt HSL. För att klara uppdraget bör du ha erfarenhet av ledarskap samt arbete i politiskt styrd verksamhet. Du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket, både i tal och skrift. B-körkort för manuell växellåda är ett krav för tjänsten.
Som chef är du van att leda och motivera medarbetare och förser dem med befogenheter som krävs för att effektivt nå verksamhetsmålen. Som person har du en förmåga att skapa engagemang och delaktighet i arbetet. Du är lyhörd och bra på att kommunicera och skapar ett gott samarbete med medarbetare, övriga chefer samt interna och externa parter. Du är självständig och strukturerad i ditt arbete och identifierar samt organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter som leder vidare mot resultat. Vidare ser vi att du har en god förmåga att fatta beslut samt anpassa dig när förutsättningarna förändras.
ÖVRIGT
I denna rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester för att få en objektiv och fördjupad förståelse för hur duagerar i arbetsrelaterade situationer.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
