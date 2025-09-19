Enhetschef Stadsutveckling
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid. Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar. Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.sePubliceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Är du intresserad av stadsutveckling och vill arbeta i en politisk styrd organisation? Är en trygg ledare som trivs med att arbeta med frågor på en operativ och strategisk nivå? Då kan du vara enhetschefen som vi söker till enhet Stadsutveckling!
Avdelning Fastighet & Stadsutvecklings uppdrag är att leda förvaltningens arbete från tidig stadsutveckling till färdigställd byggnad. I uppdraget ingår även underhåll av alla våra byggnader samt uthyrning av lokaler och mark. Vi utvecklar och planerar framåt för att Göteborg ska vara den ledande idrottsstaden, i linje med idrottsprogrammet. Göteborgs Stad har idag drygt 150 anläggningar bestående av sport-, is- och simhallar, friskvårdsanläggningar, bollplaner och idrottsområden. I takt med att staden växer så vidareutvecklar vi våra idrottsområden och tillsammans med övriga parter i staden deltar i stadsutvecklingens olika skeden och processer.
I uppdraget som enhetschef ansvarar du för stadsutveckling och projekt i tidiga skeden. Till din hjälp har du kvalificerade medarbetare som arbetar förvaltningsövergripande med långsiktig anläggningsförsörjning, planeringsprocesser, utveckling av idrottsområden samt projekt i tidiga skeden. Enheten ansvarar också för omvärldsbevakning inom stadsutveckling. Som enhetschef ansvarar du för att leda, planera och utveckla enhetens verksamhet-, ekonomi- och personalfrågor. I rollen förväntas du skapa rätt förutsättningar för enhetens medarbetare vilket kräver att du har ett förhållningssätt i ledarskapet där kunskapsinhämtning och nätverksbyggande är prioriterat. I uppdraget som enhetschef kommer du att stödja avdelningschefen i att ta fram underlag som sedan skall ligga till grund för förvaltningsövergripande ställningstagande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- och/eller högskoleexamen som exempelvis samhällsplanering, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig ledarerfarenhet med budget-, verksamhets- och personalansvar. Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med verksamhetsfrågor kopplat till stadsutveckling, gärna inom offentlig verksamhet. Du har erfarenhet av att framgångsrikt utöva ett kommunikativt ledarskap där transparens och tydlighet är nyckelord. Som chef behöver du även ha goda kunskaper inom områden så som ekonomi, arbetsmiljö och personalfrågor. Vi ser det även som meriterande om du har arbetat med processutveckling.
I vår bedömning använder vi oss av Göteborgs Stads ledarkriterier. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. För att lyckas i rollen krävs att du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att kunna påverka andra. Detta gör du genom din goda förmåga att leda genom andra och genom att du delegerar, synliggör och utvecklar underställd personal i sina respektive funktioner. Du verkar för en hållbar arbetsmiljö genom att anpassa krav efter resurser.
För rollen ser vi också att du är mål- och resultatorienterad, vilket bland annat visar sig genom att du är transparent i ditt uppdrag och förstår vikten av planering, uppföljning och rapportering för att uppnå resultat. Du är förändringsorienterad och förväntas kunna och arbeta med långsiktigt utvecklingsarbete. Vi ser att du har god analytisk kompetens och har förmågan att se det större sammanhanget som skapar mervärde för staden, där du driver samarbete över förvaltningsgränser, ser helheten och bygger relationer som skapar framdrift.Kontakt
Ann-Charlotte Hellman
Avdelningschef Fastighet & Stadsutvecklingann-charlotte.hellman@ioff.goteborg.se
Hanna Kaponen
Rekryteringskonsult Jurek
018 - 470 37 84hanna.kaponen@jurek.se
Fackliga företrädare
Johan Svensson
Vision
031-368 21 32johan.svensson@ioff.goteborg.se
Glenn Gustavsson
Kommunal
0707 61 01 86glenn.gustavsson@ioff.goteborg.se
Solweig Svanholm
Sacorådet
031-368 20 26solweig.svanholm@ioff.goteborg.seÖvrig information
I denna rekrytering samarbetar vi med Jurek Recruitment & Consulting. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Hanna Kaponen, hanna.kaponen@jurek.se
.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi göteborgarna friskare! Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare och vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar och möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Jobbnummer
9518052