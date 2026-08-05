Enhetschef Städservice
Uppsala kommun, Avdelning Städservice / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-08-05
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Är du en trygg ledare som vill utveckla framtidens lokalvård?
Vi söker nu en enhetschef till Städservice i Uppsala kommun – en verksamhet som kombinerar hög kvalitet med hållbara arbetssätt och digital utveckling. I rollen får du ett viktigt uppdrag att leda, utveckla och skapa goda förutsättningar för både medarbetare och kunder i en verksamhet som varje dag bidrar till välfungerande miljöer i hela kommunen.
Städservice erbjuder och säkerställer en högkvalitativ lokalvård av kommunens lokaler, främst inom förskolor, skolor, kontor, fritidsgårdar, bibliotek, äldreboenden och idrottshallar. Vi erbjuder även storstäd, golvvård, flyttstäd, byggstäd och mycket annat.
Vi på städservice utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att vara en toppmodern städorganisation med bland annat fokus på miljö och personal och nya digitala städverktyg. Vi använder moderna miljöanpassade städmetoder med städmaskiner och kemfria moppar. Hela städverksamheten är digitaliserad och alla våra lokalvårdare är utrustade med smartphones och surfplattor för detta.
I rollen som enhetschef ingår du i avdelningen städservice och ansvarar för en av 10 enheter. Städservice har cirka 250 medarbetare och är en avdelning inom gemensam service som i sin tur organisatoriskt ligger under kommunledningskontoret.
Ditt uppdrag
Som enhetschef har du ansvar för budget, verksamhet, personal och arbetsmiljö för din enhet och rapporterar till områdeschef. Du kommer att ha ansvar för den dagliga produktionen på flertalet kunduppdrag och ansvarar för ca 25 medarbetare. Du leder och inspirerar dina medarbetare och skapar förutsättningar för att verksamheten levererar städ av hög kvalitet samt bemöter kunder och lokalanvändare på ett serviceinriktat sätt. Du planerar den dagliga driften och leder och fördelar arbetet. Beställare är främst rektorer och andra chefer som du strävar efter att ha en nära relation med. För ett stöttande ledarskap och arbetsledning finns du ofta närvarande på plats hos dina medarbetare och kunder.
Du säkerställer att det ekonomiska ramverket följs och analyserar resultatet för din enhet. I ditt arbete ingår att upprätthålla och vid behov revidera rutiner för egenkontroll, kvalitetskontroll och kvalitet i samråd med områdeschefer. Du arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom medarbetar- och arbetsplatsdialoger samt skyddsronder. Du har ett nära samarbete med andra enhetschefer och områdeschef och bidrar till att hela Städservice verksamhet fortsätter utvecklas.
Till din hjälp har du tillgång till kommunledningskontorets stab med funktioner inom bl.a. HR, ekonomi, IT och kommunikation.
Vi erbjuder
En utvecklande ledarroll i en modern och hållbar verksamhet
Engagerade kollegor och nära samarbete inom chefsgruppen
Goda möjligheter till kompetensutveckling och stöd från specialistfunktioner
Trygga anställningsvillkor och en arbetsmiljö med balans mellan arbete och privatlivPubliceringsdatum2026-08-05Bakgrund
Vi söker dig som har flerårig ledarerfarenhet i form av att leda personal, samt en god administrativ erfarenhet. Tjänsten ställer krav på B-körkort samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Chefserfarenhet samt branscherfarenhet inom lokalvård är meriterande.
Du är trygg och engagerad i din ledarroll, van att arbeta självständigt och med god förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du har ett tydligt mål- och resultatfokus och använder detta som stöd i planering, prioriteringar och uppföljning av verksamheten.
Du trivs i samarbete med andra och bygger förtroendefulla relationer – både internt med medarbetare och kollegor, och externt med beställare och kunder. Genom ditt lyhörda och relationsskapande sätt skapar du goda dialoger och bidrar till lösningar som fungerar i praktiken.
Som ledare motiverar och engagerar du dina medarbetare, skapar delaktighet och ger tydliga ramar och förutsättningar för att nå gemensamma mål. Du är närvarande i verksamheten, samordnar arbetet och är en stabil referenspunkt i både vardag och förändring.
Välkommen med din ansökan!
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta:
Joakim Andersson, områdeschef, 018-727 41 14, Sara Norlin Östergren, områdeschef, 018-727 11 92 eller Iréne Lavesson, hr-specialist, 018-727 12 91 ( fr o m 10/8 ). Den första intervjuomgången kommer att hållas digitalt under v.35 och 36.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34, Akavia och Sacorådet, Jonny Eliasson, 018-727 22 12, Kommunal 010-442 82 10, Ledarna, 0200-87 11 11, Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Danmarksgatan 26 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning Städservice Kontakt
Joakim Andersson, områdeschef +46187274114 Jobbnummer
10022309