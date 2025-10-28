Enhetschef Skogsbackens vård- och omsorgsboende
Skellefteå kommun / Sjukvårdschefsjobb / Skellefteå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Skellefteå
2025-10-28
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun i Skellefteå
Enhetschef med ett coachande ledarskap
Vad skulle du säga är din största drivkraft som ledare? Handlar det kanske om att skapa trygghet, arbetsglädje och utveckling - både för dina medarbetare och för dem vi finns till för? Perfekt. Då tror vi att du kommer trivas i rollen som enhetschef på Skogsbackens vård- och omsorgsboende i Boliden.
DIN ROLL
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet vid Skogsbacken - ett vård- och omsorgsboende med 23 lägenheter i hjärtat av Boliden, där närhet, omtanke och kvalitet står i fokus.
Genom närvaro i verksamheten och ett tillitsbaserat, coachande ledarskap skapar du en miljö där medarbetarna känner sig sedda, engagerade och delaktiga. Du bidrar till en tydlig och samstämmig bild av mål, uppdrag och utveckling - tillsammans med dina medarbetare. Med ditt tillitsbaserade och coachande ledarskap bygger du en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, engagemang och ansvar. Du ser till att medarbetarna både får utrymme att briljera i sitt arbete och möjlighet att växa i sina yrkesroller.
Du blir en del av ett chefsteam med nära samarbete och tillgång till flera stödfunktioner inom områden som HR, ekonomi, schemaläggning och rekrytering. Tillsammans driver ni utvecklingen framåt och bidrar till framtidens vård och omsorg i Skellefteå kommun.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som vill ta dig an ett viktigt uppdrag och som trivs i en roll där du får både leda och utveckla. Du har relevant högskoleutbildning samt erfarenhet av ledarskap - gärna inom socialt arbete eller i en politiskt styrd organisation. Chefserfarenhet är meriterande, gärna inom socialkontorets verksamhetsområde. Det är även en tillgång om du har bakgrund i omvårdnadsarbete, då det ger en djupare förståelse för verksamheten och förutsättningarna att ge ett gott stöd till både medarbetare och boende.
Vi söker dig som leder med tillit, tydlighet och värme. Du är strukturerad, stabil och lösningsorienterad och kan prioritera och fatta välgrundade beslut även när tempot är högt. Du är lyhörd, kommunicerar tydligt på svenska både muntligt och skriftligt och använder digitala verktyg effektivt i ditt arbete. Med engagemang och fokus på kvalitet skapar du trygghet, delaktighet och utveckling i verksamheten.
För tjänsten krävs B-körkort.
DIN NYA ARBETSPLATS
Skogsbackens vård- och omsorgsboende ligger vackert beläget i centrala Boliden, några mil väster om Skellefteå. Här finns 23 markplanslägenheter med närhet till gemensamma utrymmen och en innergård med odlingar, promenadstråk och sittplatser som inbjuder till samvaro och utevistelse.
På Socialkontoret jobbar vi för att skapa en hållbar och effektiv verksamhet som gör skillnad i människors liv. Vi tror på att olika perspektiv och kompetenser gör oss starkare och vi hoppas att du vill bidra med dina. Här får du möjlighet att utvecklas, både i din roll och som person. Vi erbjuder en introduktion som ger dig en trygg och tydlig start i din nya roll samt en mentor som finns till hands för att stötta och vägleda dig under den första tiden. Du kommer att ha årsarbetstid vilket ger dig flexibla arbetstider. Hos oss blir du del av en verksamhet där vi arbetar för en meningsfull vardag för de boende - och där vi gör skillnad varje dag för hela Skellefteå.
BRA ATT VETA Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285640/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-partner Rekrytering
Therese Bergvall 0910-73 50 00 Jobbnummer
9578042