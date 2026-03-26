Enhetschef ref.nr. 26/26
2026-03-26
Nu söker vi en driven och engagerad enhetschef till hemtjänsten som vill vara med och forma framtidens omsorg i Kalix. I rollen som enhetschef får du möjlighet att vara del av en dynamisk ledningsgrupp där idéer välkomnas och nytänkande uppmuntras. Med ett starkt brukarfokus och en vilja att göra skillnad, är Du den vi söker för att leda vår enhet mot nya höjder. Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du att ha:
Brukarfokus: Hos oss är brukarna i fokus i allt vi gör. Vi strävar efter att erbjuda omsorg av högsta kvalitet som är anpassad efter individuella behov och önskemål.
Trygghet: Vi värdesätter trygghet och stabilitet både för brukare, närstående och medarbetare.
Tillitsbaserat coachande ledarskap: Vi tror på att ge våra medarbetare förtroende och stöd för att växa och utvecklas. Som enhetschef kommer du få möjlighet att utöva ett coachande ledarskap och skapa en miljö där dina medarbetare trivs och utvecklas. Du kommer att vara en förebild för ditt team och främja en kultur av öppenhet, tillit och samarbete.
Nytänkande organisation: Vi är en organisation som ständigt strävar efter att förbättra och utveckla vår verksamhet. Som enhetschef kommer du få möjlighet att vara med och driva förändringar och nytänkande initiativ för att förbättra vår hemtjänst.
Kollegialt stöd och lärande: Du kommer ingå i ledningsgruppen för enhetschefer där du får möjlighet att samarbeta och utbyta erfarenheter med andra ledare.
Rollen som enhetschef innebär:
Övergripande ledarskap: Du är i operativ ledning och det övergripande ansvaret för verksamheten. Du säkerställer att den dagliga verksamheten fungerar smidigt och effektivt.
Kvalitetsarbete: Du strävar efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten på omsorgen, genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering.
Ekonomiskt ansvar: Du har ansvar för budget och ekonomisk uppföljning, och arbetar för att säkerställa en hållbar och effektiv användning av tillgängliga resurser.
Strategisk utveckling: Tillsammans med ditt team kommer du att utveckla och implementera strategier för att säkerställa hög kvalitet och kontinuerlig förbättring av alla våra insatser.
Bygga starka relationer: Genom att skapa och upprätthålla goda relationer med både brukare, anhöriga och andra intressenter kommer du vara en nyckelperson i att säkerställa en positiv och stödjande miljö för alla.
Ambassadör: Som enhetschef är din egen glädje för jobbet avgörande. Du kommer att arbeta för att skapa en arbetsplats där medarbetarna känner stolthet över sitt arbete och har glädje i det de gör.
Vi söker
Vi söker en engagerad och kvalificerad enhetschef med högskoleutbildning inom vård- och omsorg, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning som bedöms likvärdig. Tidigare erfarenhet av ledarskap, budgetansvar samt arbete inom hemtjänst/äldreomsorg är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och innehar B-körkort. Erfarenhet av verksamhetssystem som TimeCare, Pulsen Combine, DF Respons och Visma är en fördel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att trivas i denna roll så är det viktigt att du är:
Samarbete: Du arbetar bra tillsammans med olika team och avdelningar, och främjar en kultur av samarbete och öppen kommunikation.
Flexibel: Du är anpassningsbar och kan hantera förändringar med lätthet.
Professionell: Du håller dig till etiska principer och visar ärlighet i alla dina handlingar. Bidrar till en förutsägbar arbetsmiljö
Engagerad: Du brinner för att göra skillnad och har ett genuint intresse för människor.
Lösningsinriktad: Du identifierar och hanterar utmaningar på ett proaktivt och lösningsorienterat sätt
God kommunikativ förmåga: Du är skicklig på att lyssna, och lätt att förstå och samarbeta med
Förebild: Du agerar som en positiv förebild för ditt team och är en god ambassadör för Socialförvaltningen
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Socialförvaltningen
Äldreomsorgen
I Kalix har vi den lilla kommunens fördel med närhet till kollegor, chefer samt samarbetspartners. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och söker dig som vill blir en del av den resan. Vi erbjuder en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter. Här har du möjlighet till kompetensutveckling, stöd och inspiration allt för att du ska ha de bästa förutsättningarna i ditt arbete och möjlighet att utvecklas inom ditt område. Vi arbetar med ett tillitsbaserat ledarskap och erbjuder dig att bli en del av vårt team.
Vi ser vikten av att kunna kombinera arbete med familj och fritid och erbjuder därav flexibel arbetstid samt möjlighet att arbeta hemifrån då verksamheten tillåter. Kalix utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Socialförvaltning.
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Områdeschef
Veronica Sundberg veronica.sundberg@kalix.se Jobbnummer
9820049