Enhetschef, psykiatrisk öppenvård, Karlstad
Region Värmland / Sjukvårdschefsjobb / Karlstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlstad
2025-10-09
Vill du vara med och forma framtidens psykiatri i Värmland? Vi söker nu en enhetschef till vår psykiatriska öppenvård på mottagning 2 i Karlstad - en nyckelroll i vårt verksamhetsområde Vuxenpsykiatrin i Värmland.
Låter det intressant? Kanske är du vår nya kollega!
Din arbetsplats
Sedan årsskiftet 2025 är vuxenpsykiatrin i Region Värmland en samlad organisation för den specialiserade psykiatrin inom både öppen- och slutenvård i hela länet. Vi är cirka 460 medarbetare som jobbar för att erbjuda vård i världsklass - från första samtal till behandling och uppföljning.
I Karlstad finns tre (snart fyra) öppenvårdsmottagningar, men vi finns också i Hagfors, Torsby, Arvika, Kristinehamn och Säffle. Vårt team består av läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, psykoterapeuter, skötare, arbetsterapeuter och vårdadministratörer - alla viktiga kuggar i vår tvärprofessionella samverkan. Vi har psykiatrisk slutenvård i Karlstad inklusive psykiatrisk akutmottagning och detta är för hela länet.
Vi erbjuder
Hos oss får du inte bara en tjänst, du får ett uppdrag med mening och möjlighet att göra verklig skillnad. Vi ser dig som en nyckelperson i vår utvecklingsresa och därför vill vi ge dig de bästa förutsättningarna:
- Intern chefsutbildning för dig som chef, så du får möjlighet att växa in i rollen.
- Individuell handledning för att stödja din utveckling som ledare.
- Ett stöttande nätverk i form av en engagerad ledningsgrupp.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för personal, arbetsmiljö, kvalitet, patientsäkerhet samt produktion och budget på din mottagning. I mottagningens uppdrag ingår att bedöma, utreda och behandla specialistpsykiatriska tillstånd.
Du ansvarar för ett antal medarbetare samt personal under utbildning och din roll är att arbeta aktivt för att utveckla och bibehålla ett redan etablerat teambaserat arbetssätt. Du leder utifrån uppsatta mål och uppdrag, med tillgängliga resurser och följer upp resultat, samt har ett utvecklande ledarskap som bidrar till motiverade och engagerade medarbetare.
Som enhetschef är du underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Där förväntas du att tillsammans med verksamhetschef och kollegor leda och utveckla psykiatrin i Värmland. Du bidrar till att kunna se helhetsperspektivet för den psykiatriska vården i länet. I uppdraget ingår även samverkan med våra vårdgrannar.
Från och med den 1 oktober genomförs en beslutad organisationsförändring inom den psykiatriska öppenvården i Karlstad. Det beslutades förra hösten och innebär att verksamheten kommer att organiseras i fyra likstora mottagningar med ett allmänpsykiatriskt uppdrag. Det finns kvar två specialiserade mottagningar i Karlstad för hela länet, LARO-mottagningen samt Ätstörnings- och Emotionell instabilitetsmottagningen.
Du kommer självklart att vara en viktig del i denna förändringsprocess och arbeta tillsammans med övriga chefer och dina medarbetare för att genomföra organisationsförändringen. Syftet är att ytterligare stärka vår verksamhet och skapa förutsättningar för att kunna erbjuda en ännu bättre psykiatrisk vård.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har ett tydligt och närvarande ledarskap utifrån kunskap inom specialistpsykiatri. Du är en kommunikativ och relationsbyggande ledare som är strukturerad och med god uthållighet. Du har förmåga att delegera och få medarbetarna att växa med de utmaningar sjukvården står inför idag och i framtiden.
Du har relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet gärna med inriktning psykiatri. Erfarenhet av psykiatrisk verksamhet är meriterande. B körkort är ett krav.
Vill du veta mer innan du söker? Hör av dig - vi berättar gärna mer om hur det är att jobba hos oss!
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251685". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mottagning 2, Vuxenpsykiatri Kontakt
Roger Olof Nilsson +46108314899 Jobbnummer
9548214