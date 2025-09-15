Enhetschef Nätplaneringsstrategi
På division System får du arbeta med elsystemets mest spännande utmaningar - från drifttimmen här och nu till planeringen 40 år framåt. Den stora komplexiteten och utvecklingsmöjligheterna gör vårt arbete både stimulerande och betydelsefullt. Här får du ett unikt helhetsperspektiv på elsystemet och samarbetar nära kollegor för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv elförsörjning.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Som enhetschef kommer du att ha en central roll i att leda och fördela arbetet inom enheten samt planera och prioritera enhetens resurser utifrån uppsatta mål. Du stöttar medarbetarna i deras dagliga arbete, fungerar som bollplank och bidrar aktivt till gruppens utveckling och förmåga att genomföra uppdrag. Vidare innebär rollen bland annat att:
• ha ett helhetsansvar för budget, arbetsmiljö, personal och resultat
• arbeta strategiskt med att formulera och bryta ner mål, implementera nya arbetssätt och följa upp resultat. Teknikutveckling är också en viktig del av det strategiska arbetet
• bidra till att uppnå sektionens och avdelningens strategiska mål, särskilt inom nätplaneringens utveckling
• agera förändringsledare för att implementera nya arbetssätt, processer och utveckling
• ingå i sektionen Nätutvecklings ledningsgrupp, där du är med och formar den strategiska riktningen framåt.
Omvärldsförändringar ställer hårda krav på att stamnätet ska vara utvecklat för att möjliggöra en grön omställning av samhället och säkra Sveriges konkurrenskraft. Detta ställer helt nya krav på hur vi planerar vårt nät och arbete pågår för att ta nästa steg i utveckling av vårt stamnät. I denna roll blir du en del av att definiera det svenska elsystemet för att möta framtidens behov och du kommer få ett brett kontaktnät inom Svenska kraftnät samt med externa aktörer som exempelvis regionnätsföretagen och andra TSO:er.
Du kommer att vara chef för den relativt nyskapade enheten Nätplaneringsstrategi som i dagsläget består av sju medarbetare, men som är i en tillväxtfas. Enheten har ansvar för sektionens verksamhetsutveckling gällande framtagande av bland annat metoder, arbetssätt och rutiner. Enheten driver arbetet kring strategiska frågeställningar inom nätplaneringen och bidrar med resurser till regeringsuppdrag, FoU-projekt och andra övergripande verksamhetsprojekt. Vi har en fin sammanhållning och värdesätter respekt mot varandra, nyfikenhet, öppenhet och att visa varandra omsorg.
Då enheten är relativt ny innebär det att ansvarsfördelning och arbetsformer fortfarande formas. Som enhetschef kommer du att leda arbetet med att skapa tydlighet i roller och gränsdragningar.
Om dig
Skallkrav:
En viktig del av rollen är att planera och prioritera enhetens resurser utifrån satta mål, därför söker vi dig som arbetar ambitiöst för att nå dessa mål och gör det som krävs för ett gott resultat samt arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt och andras arbete väl. Vi söker dig som har en god förmåga att visa respekt och omtanke i mötet med andra. Du lyssnar aktivt, tar in olika perspektiv och agerar med förståelse. Då förändringar i omvärlden ställer helt nya krav på hur vi planerar vårt nät söker vi dig som är lugn och stabil vid pressade situationer. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du civilingenjörsexamen eller masterexamen med relevant inriktning för tjänsten exempelvis elektroteknik eller teknisk fysik med inriktning mot elkraftsystem alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdigt.
Du har även:
• flerårig ledarskapserfarenhet som chef, projektledare, teamledare eller motsvarande som Svenska kraftnät bedömer relevant
• kunskap om och god förståelse för kraftsystemet och dess delar
• erfarenhet av processutveckling eller förbättringsarbete
• kunskap för att obehindrat tala och skriva på både svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• kraftsystemtekniska beräkningar i MATLAB/Simulink, PSS/E eller liknande verktyg
• planering eller projektering av stam- eller regionnät
• personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg eller Göteborg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer i denna tjänst, både inrikes och utrikes
• Sista ansökningsdag 6 oktober 2025, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Tobias Edfast, tel. nr. 010-475 80 56, och vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Karin Segerholm, tel. nr. 010-475 99 77. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Fast lön. Så ansöker du
