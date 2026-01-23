Enhetschef Måltidsservice
2026-01-23
Vill du vara med och skapa förutsättningar för goda matvanor för vår kommande generation? Som enhetschef hos oss på Måltidsservice får du tillsammans med dina medarbetare och kollegor arbeta med hållbara måltider till våra barn och ungdomar. Vi söker dig som tycker om att leda i förändring och som med entusiasm vill vara med och bidra på vår utvecklingsresa inom hela måltidsorganisationen.
Du ansvarar för cirka trettio medarbetare i ett tiotal olika kök inom förskola och skola. Tillsammans med ledningsgrupp och stödfunktioner för Måltidsservice är du starkt bidragande till utvecklingsresan för såväl din enhet som måltidsorganisationen som helhet.
Du har en självständig roll med frihet att lägga upp din planering på bästa sätt. Det är genom god struktur och organisation du skapar goda förutsättningar för både den dagliga måltidsverksamheten och för framtidens måltider. Då dina kök är utspridda innebär rollen många gånger ett ledarskap på distans samtidigt som en del av din arbetstid förläggs i de kök du ansvarar för. Med stort fokus bidrar du till trygghet och en utvecklande och kreativ arbetsmiljö där varje medarbetares kompetens tas till vara på bästa sätt. Tillsammans sätter ni mål för hur ni kan fortsätta arbeta klimatsmart med hänsyn till ekonomi och budget samtidigt som ni utvecklar kost- och måltidsupplevelsen för våra unga.
Som enhetschef har du självklart fullt ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och personal.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som genom tillit, ödmjukhet och tydlighet skapar förutsättningar för engagemang, trygghet och mod i den verksamhet du leder. Med ditt positiva förhållningssätt och din kompetens tacklar du utmaningar på ett professionellt sätt. Du trivs i relationsbyggandet och att leda i förändring. Att samverka och samarbeta är enkelt för dig. Du är en god lyssnare och självständig som person med förmåga att arbeta mot uppsatta mål, planera, strukturera, analysera och att se till helheten.
Vi ser gärna att du tidigare arbetat som chef med ansvar över verksamhet, ekonomi, personal och att du är van att jobba med planering, genomförande och uppföljning. Du har en gymnasieutbildning inom området och/eller har en flerårig erfarenhet av en ledande funktion i storkök. Du kommer att leda möten, hålla presentationer och dokumentera som ställer krav på god svenska både i tal och skrift.
Vill du vara med och skapa framtidens måltider i Eskilstuna? Skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
