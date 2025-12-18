Enhetschef måltid
2025-12-18
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Dorotea
Vi söker en erfaren enhetschef till måltidsavdelningen för ett viktigt uppdrag med start i januari 2026. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete i fjällnära miljöer!
Din roll hos oss
Som enhetschef leder, motiverar och inspirerar du medarbetarna inom måltidsverksamheten. Du har det övergripande ansvaret för drift, kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö samt säkerställer att måltiderna håller hög kvalitet och följer gällande riktlinjer.
I uppdraget ingår även att:
Arbeta aktivt med hållbarhet, matsvinn och ständiga förbättringar
Samverka med skolor, förskolor och andra verksamheter
Bidra till en positiv och utvecklande måltidsupplevelse i kommunen
Vi ser gärna att du har
Dokumenterad chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi
God kunskap inom personalfrågor och arbetsmiljöarbete.
Körkort B
Erfarenhet från måltidsverksamhet är meriterande.
Som person är du är en trygg, strukturerad och kommunikativ ledare som skapar engagemang och god samverkan. Du är lösningsorienterad, lyhörd och har förmåga att fatta välgrundade beslut. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet.
Övrigt om uppdraget
Period: 19 januari 2026 - 1 oktober 2026
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 08.00-17.00
Arbetsplats: Uppdraget utförs plats fem dagar i veckan.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Elina Nyström på elina.nystrom@onepartnergroup.se
eller Gustaf Wrangbäck på gustaf.wrangback@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan senast 2026-01-08
