Enhetschef Logistik, Steriltekniskt Centrum - Sterilförråd
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Steriltekniskt Centrum (STC) Södersjukhuset, tillhör Vo Perioperativ vård och intensivvård (PVI).
Inom verksamhetsområdet finns även operations-, anestesi- och intensivvårdspersonal, totalt är vi ca 650 medarbetare.
Steriltekniskt Centrum är en stor och unik serviceverksamhet med uppdrag och fokus på sterilgodshantering och materialförsörjning. Vi ansvarar för hela steriliseringsprocessen för instrument till operationsverksamheter, avdelningar och mottagningar samt till externa kunder. Vi har en stor medarbetargrupp bestående av: steriltekniker, operationssjuksköterskor, undersköterskor och försörjningstekniker.
Våra lokaler är moderna och ljusa med utsikt över Stockholm. Vi har effektiv teknisk utrustning med rationella flöden och arbetsprocesser, samt bra arbetsmiljö. Vi har högt ställda kvalitetskrav och följer de normer och standarder som finns för den steriltekniska verksamheten.
Steriltekniskt Centrum är en attraktiv och utvecklande arbetsplats centralt belägen på Södermalm i Stockholm, med mycket goda kommunikationer. Här på Södersjukhuset erbjuder vi generöst friskvårdsbidrag, personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Uppdraget som Enhetschef Logistik för Sterilförrådet innebär att du är första linjens chef med personalansvar för ca 12 medarbetare. Du ansvarar för din enhet, beställning, lagersaldo och ekonomi. Du ingår i Ledningsgruppen på STC och har nära samarbete med Enhetschefer Produktion. Underställd Chef STC.
Du leder och coachar medarbetarna i det dagliga förråds- och lagerflödet, ser över personalschema, daglig planering, prioritering samt verkar för god arbetsmiljö. Vår miljö är dynamisk med deadlines att hålla.
En viktig del i ditt ledarskap är att driva utveckling och kvalitet inom logistik, godshantering, inkommande och utgående leveranser till kund.
Du ska arbeta med lageroptimering, bibehålla och utveckla nya arbetssätt. I din roll ingår att inventera och ha kontroll över lagernivåer och arbeta för en kostandseffektivisering. Följa upp avvikelser inom Sterilförrådsflödet och verka för verksamhetsförbättring.
De olika arbetsområdena för Sterilförrådet är fokuserade till godsmottagning, ankomstkontroll, lagerhantering av sterilt- och fabriksteriltmaterial och gods, samt leveranser.
Dagliga arbetsuppgifter för din personalgrupp är iordningställa grunddukningar till operationsverksamheterna, dvs plocka ihop instrumentgaller samt fabrikssterila artiklar efter operationsplaneringsystemet, Orbit.
Godsmottagning av sterila/rena artiklar från Medicarrier och övriga externa leverantörer.
Iordningställa och fylla på material i sterila- och renaförråd på operationsavdelningar och enheter på sjukhuset.
Påfyllning av material i genomräckningsskåp på operationsavdelningar.
Godkänna autoklavprocesser. Inspektera det sterila godset innan placering i förrådets hyllsystem.
Transportera och hämta gods och material till och från kunder på Södersjukhuset.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning och tidigare erfarenhet av logistik och lagerhållning/förrådsarbete Tidigare chefs- och ledarerfarenhet är meriterande Kunskap i beställningssystemet och inköpssystem (Clockwork Logistik och Procurement) är meriterande
Tidigare arbete, eller god kännedom om, arbete inom sjukvården är önskvärt
Goda kunskaper i svenska och engelska i språk och skriftDina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad, prestigelös och har hög arbetsmoral. Du sprider entusiasm samt har en naturlig förmåga att samverka inom och utanför verksamheten och har god samarbetsförmåga. Du har ett gott omdöme samt förmåga att se möjlighet i förändring och utveckling. Du är tydlig och konsekvent i ditt sätt att leda och fördela arbetet. Du ser och tar tillvara alla medarbetarnas kompetens och ditt ledarskap präglas av en öppen och rak kommunikation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidaretjänst, Södersjukhuset tillämpar tidsbegränsat chefsuppdrag. Dagtid. Heltid, 40 timmar per vecka.Övrig information
Som chef hos oss får du tillgång till ett stort utbud av utbildning och kompetensutveckling.
Tillträde enligt överenskommelse
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 30 september 2025
Information om tjänsten lämnas av:
Chef, Steriltekniskt Centrum; Åsa Axelsson tel. 08-1236 4202
Fackliga företrädare:
SACO. Kontakta funktionsbrevlådan:saco.sodersjukhuset@regionstockholm.se
Vision. Kontakta funktionsbrevlådan:vision.sodersjukhuset@regionstockholm.se
Kommunal. Kontakta funktionsbrevlådan:kommunal.sodersjukhuset@regionstockholm.se
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
