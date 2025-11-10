Enhetschef/Krematorieföreståndare
Vill du leda en viktig verksamhet där omtanke, teknik och laganda möts?
Storkällans krematorium är en central del av Nacka kyrkogårdsförvaltnings arbete med att skapa värdiga och rofyllda avsked.
Nu söker vi en krematorieföreståndare som med trygghet, engagemang och lyhördhet vill leda verksamheten vidare.Publiceringsdatum2025-11-10Om företaget
Nacka kyrkogårdsförvaltning ansvarar för tre kyrkogårdar och Storkällans krematorium i Älta. Här arbetar 17 helårsanställda tillsammans för att vårda, bevara och utveckla miljöer som betyder mycket för många. Vår verksamhet präglas av omtanke, kompentens, miljöansvar och samarbete. I Nacka församling arbetar sammanlagt 80 helårsanställda i Nacka kyrka, Älta kyrka, Fisksätra kyrka, Forumkyrkan, samt i kyrkogårdsförvaltningen och administration.
Ditt uppdrag
Som krematorieföreståndare leder du det dagliga arbetet vid Storkällans krematorium och kapell tillsammans med två till tre engagerade medarbetare. Du har ansvar för drift, personal, arbetsmiljö och ekonomi, och ser till att lagar, riktlinjer och rutiner följs.
Du arbetar nära kyrkogårdschefen och samverkar aktivt med övriga delar av kyrkogårdsförvaltningen. Vi värdesätter ett öppet och positivt arbetsklimat, där delaktighet och respekt präglar vardagen.
I rollen ingår även:
- Ansvar för drift, underhåll och utveckling av krematoriets verksamhet och utrustning
- Planering och uppföljning av verksamheten, både på kort och lång sikt
- Medverkan i det dagliga arbetet med kremationer och förrättningar i kapellet
- Kontakt med begravningsbyråer och anhöriga
- Aktivt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor
- Delta i möten i organisationen
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och närvarande ledare som ser människor och får andra att växa. Du skapar engagemang genom delaktighet, tydlighet och respekt - och bidrar till en kultur där samarbete och omtanke är lika självklara som kvalitet och säkerhet.
Du har:
- Erfarenhet av ledaruppdrag med personalansvar
- God teknisk förståelse och gärna teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
- Administrativ förmåga och intresse för ekonomi och utvecklingsfrågor
- God svenska i tal och skrift
- B-körkort (gärna även truckkort)
Meriterande:
- Krematorieteknisk utbildning eller erfarenhet av branschen
- Kunskap om förbränningsprocesser, styr- och reglerteknik
- Erfarenhet av fastighetsunderhåll och miljöarbete
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete i en verksamhet där respekt, kompetens och omsorg står i centrum. Vi erbjuder kompetensutveckling inom både krematoriefrågor och ledarskap, friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme i veckan.
Arbetet förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar om människors lika värde.
