Enhetschef IT-service
Lunds kommun / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2025-09-08
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens IT-support i en samhällsbärande organisation?
Lunds kommun söker en trygg och utvecklingsorienterad enhetschef för IT-service.
Här får du möjligheten att kombinera ett operativt ledarskap med ett strategiskt uppdrag inom kommunens centrala IT-leverans. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du bidrar till digital nytta för våra verksamheter och invånare.
Brinner du för service, vill vara med och bidra i Stöd- och servicecenters fortsatta utvecklingsresa och matchar kompetensprofilen - varmt välkommen med din ansökan!
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för IT-service ansvarar du för det dagliga arbetet och att utveckla kommunens supportverksamhet inom ramen för centralt IT-stöd. Tjänsten är tvådimensionell och omfattar både linjeansvar för medarbetarna inom IT-service samt deltagande i kommunens objektsstyrning. Du leder det dagliga arbetet inom supportområdet med ansvar för bemanning, arbetsmiljö, kompetensutveckling och leveranskvalitet.
Du representerar IT-service i leveranskedjan för våra IT-processer och samverkar med övriga funktioner för att skapa riktning och prioritet för leveranserna. Du är en nyckelperson i att harmonisera kommunens interna supportfunktioner tillsammans med motsvarande funktioner inom HR och ekonomi.
Vidare ingår i ditt uppdrag att:
• Säkerställa hög kvalitet och service i IT-supporten
• Driva förändring och verksamhetsutveckling i en komplex miljö
• Representera IT-service i styrgrupper och strategiska forum
• Bidra till utvecklingen av en sammanhållen intern supportfunktion för kommunen.
Vi söker dig
som har relevant akademisk utbildning och minst två års erfarenhet som chef med personalansvar, gärna från en tekniskt präglad miljö. Du har god förståelse för IT-supportprocesser och arbetssätt inom ITIL samt erfarenhet av att arbeta med ärendehanteringssystem och ITSM-verktyg.
Du är van att leda i matrisorganisationer och har erfarenhet av att samverka både operativt och strategiskt. Vi ser gärna att du tidigare arbetat i offentlig sektor och har erfarenhet av förändringsledning och digital verksamhetsutveckling.
Vem är du?
Du är en serviceinriktad ledare som förstår att IT-supportens främsta uppdrag är att skapa nytta för användare och verksamheter. Du har ett helhetsperspektiv och ser till kommunens övergripande mål, samtidigt som du är lösningsorienterad och kan prioritera i vardagen. Med ett strukturerat och pragmatiskt arbetssätt skapar du stabilitet, men kan också agera snabbt när situationen kräver det.
Som ledare är du närvarande och lyhörd. Du bygger förtroende och skapar engagemang i teamet genom tydlighet, tillit och dialog. Du stöttar, följer upp och skapar goda förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas. Din förmåga att driva förändring och skapa samsyn gör att du lyckas utveckla både medarbetare, arbetssätt och supportleverans.
Vi erbjuder dig
en omväxlande tjänst med många samarbetsytor där du ges möjlighet att påverka såväl form som innehåll. Vi sitter i aktivitetsbaserade kontor med hög variation av olika sorters kontorsmiljöer som vi kan välja mellan baserat på den arbetsuppgift vi ska utföra. Möjlighet till arbete på distans finns när arbetsuppgifterna medger detta.
Vi månar om varandra, vår arbetsmiljö och hälsa. Vi har friskvårdsbidrag som vi gärna ser att du nyttjar. Här kan du läsa mer om vad Lunds kommun erbjuder dig som anställd: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
Vi planerar att hålla första intervjuer den 16 och 17 oktober och ber dig därför att planera för din tillgänglighet.Publiceringsdatum2025-09-08Om företaget
Alla vi som arbetar inom stöd och servicecenter är specialister på vårt uppdrag och ger våra kollegor stöd och service. Vi lever varje dag efter Lunds kommuns vision: Lyssna, lära, leda och delar med oss av vår kompetens, vår goda bemötandekultur och arbetsglädje. Tveka inte att bli en av oss!
Om arbetsplatsen
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/797". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Annika Jonasson annika.jonasson@lund.se 046-3599945 Jobbnummer
9498559