Enhetschef Internservice och lokalstöd
Gävle kommun, Utveckling och stöd / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2025-09-05
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!
Den här spännande tjänsten är placerad inom enheten Internservice och lokalstöd på Välfärd Gävle. Enhetschefen kommer att leda en enhet bestående av vaktmästare, samordnare och receptionister/administratörer. Inom enheten finns även sakområdet hus- och bilansvar inom delar av välfärds verksamheter.
Vill du ha ett varierande, innehållsrikt och meningsfullt arbete där vi gemensamt tar ansvar för individens bästa och gör skillnad i människors liv?
Då är det här arbetet som enhetschef Internservice och lokalstöd något för dig! Tillsammans gör vi varandra, verksamheten och Gävle ännu bättre!Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad enhetschef till Internservice och lokalstöd på Välfärd Gävle.
Rollen som enhetschef är bred och därför är det viktigt att du är van att samverka med olika professioner och verksamheter. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du som person är kommunikativ, strukturerad samt relationsskapande, att Du är en närvarande chef som är delaktig i vardagen och ger stöd till dina medarbetare i både strategiska och operativa frågor
I rollen som enhetschef förväntas du driva utvecklingen så att enheten och avdelningen i stort blir ett ännu mera nära- och proaktivt stöd till kärnverksamheten. Du är ansvarig inom enheten avseende medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. Att inspirera, klargöra riktning samt vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Du skapar goda förutsättningar för kompetensutveckling och ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och god arbetsmiljö.
Du kommer också att ha ett nära samarbete med övriga chefer inom avdelningen, inom sektorn samt med externa kontakter i syfte att möjliggöra leverans av hög kvalitet. Du ingår i avdelningens utökade ledningsgrupp.
I ditt ledarskap har du förmåga att:
* Inspirera, coacha och motivera dina medarbetare samt driva arbetet framåt utifrån kärnverksamhetens behov
* Driva och främja ett aktivt tvärfunktionellt arbetssätt
* Ha förmåga att omvandla budskapet (vision, värdegrund, framgångsfaktorer inom avdelningen/enheten) till beteenden
* Vara närvarande i ditt ledarskap
* Visa väg
* Undanröja hinder
* Arbeta systematiskt med arbetsmiljö
* Se möjligheter och lösningarKvalifikationer
Formella kompetenser
Du är en trygg och erfaren chef med förmåga att skapa struktur, engagemang och delaktighet.
Du har erfarenhet av att arbeta och leda inom serviceyrken, med fokus på kvalitet, kundbemötande och effektiv drift.
Du har en djupgående kunskap och mångårig erfarenhet av personalfrågor samt ekonomi såsom budgetarbete och uppföljning.
Vi förutsätter att du är väl insatt i arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med fokus på att främja hälsa, säkerhet och trivsel på arbetsplatsen.
Har du erfarenhet från internservice så ser vi det som meriterande.
Personliga kompetenser
Du har förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
Du tar initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer.
Du har förmåga att leda, motivera och inspirera andra, du får dem att utvecklas och må bra.
Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån aktuell situation.
Du skapar tillitsfulla relationer och får andra att känna sig trygg.
Utifrån förståelse för helheten ha förmåga att ange riktning för verksamheten och klargöra målen och varför de är viktiga.
Delegerar, ger handlingsutrymme och uppmuntrar till individuell utveckling för at skapa motivation.
Stödjer medarbetarna genom ett närvarande ledarskap.
Kommunicerar tydligt och förklarar bakgrunden till beslut.
Bygger argument med fakta. Samtalar och agerar förtroendeingivande i olika sammanhang.
Bra på att skapa en öppen dialog.
Ger, söker och tar konstruktiv feedback.
Vågar prova nya arbetsmetoder som utvecklar verksamheten.
Hanterar oklara situationer, ser möjligheter och lösningar.
Förmåga att leda i förändring.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
