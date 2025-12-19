Enhetschef installationsteknik och systemstyrning
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Göteborg växer och förändras snabbt - och hos stadsfastighetsförvaltningen får du vara med och forma stadens framtid.
Här planerar, bygger och förvaltar vi lokaler och utemiljöer för Göteborgs stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om. Hos oss får du möjlighet att bidra till hållbar stadsutveckling och utvecklas tillsammans med en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare.
Vi på avdelningen förvaltning och fastighetsutveckling ansvarar för att säkerställa fastigheternas hållbara användbarhet över tid med god teknisk status och nöjda hyresgäster. Avdelningen beställer och samordnar ny- och ombyggnationer, planerade underhållsåtgärder, reparationer och löpande tillsyn. Vi ansvarar för kravställning, stöd och utveckling inom hela teknik-, miljö och klimatområdet.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Vi söker nu en enhetschef till enheten för Installationsteknik och systemstyrning. Enheten ansvarar för teknisk kravställning, specialiststöd och utveckling inom VVS, SRÖ, el, tele och storkök - både i byggnation och förvaltning.
Som enhetschef ansvarar du för att enheten tar ett helhetsgrepp om sina specialistområden, utformar och driver strategier och åtgärdsförslag samt tar fram och utvecklar tekniska krav och anvisningar. I din roll ansvarar du för att göra väl avvägda prioriteringar samt fatta beslut som omsätter mål och prioriteringar till konkreta insatser.
Du säkerställer att enhetens arbete bidrar till att utveckla kostnadseffektiva fastigheter som möter hyresgästernas behov av lokaler och säkrar fastigheternas värde och funktion över tid. Uppdraget präglas av ett strategiskt och affärsmässigt förhållningssätt med en balanserad helhetssyn på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt efterlevnad av gällande lagkrav, politiska mål och riktlinjer.
Tillsammans med medarbetarna leder du enhetens planering, uppföljning och utveckling. Enheten består av specialister inom sina discipliner och ditt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för deras arbete genom ett utvecklande ledarskap, tydlig kommunikation och synliggörande av enhetens ansvar och kompetens.
Verksamhetsområdet står inför en organisationsutveckling och enheten för Installationsteknik och systemstyrning är ny i strukturen. Verksamheten kommer att organiseras i fyra nya enheter från och med våren 2026 och du blir en viktig del av ledningsgruppens gemensamma arbete för att skapa förutsättningar för verksamhetsområdets fortsatta utveckling. I detta ingår arbete med att utveckla verksamhetsområdets tekniska produktägarskap och produktutveckling, där du har en viktig roll.
Vem vi söker
Vi söker dig som med engagemang och flerårig erfarenhet från fastighetsbranschen och installationstekniska system vill bidra till förvaltningens tekniska fastighetsutveckling. Du står för ett utvecklande och tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa en positiv och hållbar arbetskultur där medarbetare trivs, tar ansvar och utvecklas i sina roller.
Du har erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar och kunskap om facklig samverkan. Du är van att leda och samordna tekniska specialister och det är meriterande om du har erfarenhet av att leda och driva förändringsarbete.
För tjänsten krävs relevant högskole- eller universitetsexamen på minst kandidatnivå och arbetslivserfarenhet inom teknisk kravställning, projektering och utveckling inom installationstekniska system. Du har vidare mycket god förståelse för den tekniska helheten i en byggnad och hur olika system samverkar samt kunskap om lagar, förordningar och myndighetskrav inom området. Vidare har du kunskap om kostnadskalkylering, LCC och hållbarhetskrav inom fastighetsutveckling och byggproduktion. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av upphandling, energioptimering och hållbarhetsarbete.
Som person är du mål- och lösningsorienterad, har helhetssyn och kan omsätta strategiska mål i konkreta handlingar. Du har förmåga att överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och du kan på ett effektivt sätt analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du trivs med att leda kompetenta medarbetare, är kommunikativ och bekväm i sociala sammanhang med olika aktörer.
Så är det att arbeta hos oss
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen. Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Från och med hösten 2026 sitter vi i nyrenoverade och inspirerande lokaler i den anrika Traktören på Köpmansgatan 20 mitt i centrala Göteborg, tillsammans med övriga stadsutvecklande förvaltningar.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1184". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Cecilia Dahlin cecilia.dahlin@stadsfast.goteborg.se 031-3650529 Jobbnummer
9656021