Enhetschef Informationshantering
Länsstyrelsen I Värmlands Län, Avdelningen För Verksamhetsstöd / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2025-12-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Värmlands Län, Avdelningen För Verksamhetsstöd i Karlstad
Länsstyrelsen är en viktig samordnande länk i gränssnittet mellan stat, region, kommun, näringsliv och enskilda. Länsstyrelsen verkar för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. I det ingår att balansera angelägna samhällsintressen och reda ut målkonflikter. Länsstyrelsen har ett brett och mångfacetterat uppdrag både när det gäller uppgifter och sakområden. Myndighetens huvudsakliga uppgifter inkluderar tillståndsprövning, tillsyn, kunskapsförmedling samt samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.
Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län kan du vara rätt person för oss.Publiceringsdatum2025-12-11Beskrivning
Länsstyrelsen har organiserat om sitt verksamhetsstöd och söker nu en enhetschef till vår enhet för informationshantering.
Som enhetschef har du personalansvar för åtta medarbetare samt budget- och verksamhetsansvar för enhetens samlade verksamhet.
Enheten för informationshantering har ett brett uppdrag. Du kommer tillsammans med dina medarbetare att säkerställa att myndigheten hanterar inkomna handlingar, fysiska och digitala, skyndsamt.
Länsstyrelsen får cirka 80 000 inkomna handlingar och cirka 10 000 nya ärenden skapas varje år. Enheten ansvarar också för våra arkiv om cirka 1400 hyllmeter och informationsklassning av vår information. Enheten har ett stort utvecklings- och utbildningsuppdrag i att utveckla dokumenthanteringen inom Länsstyrelsen och tillse att ärenden är kompletta, att information är klassad och att informationen kan eftersökas.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef vid Länsstyrelsen leder du verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens styrdokument och den statliga värdegrunden. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare och tar ansvar för arbetsgivarrollen. Arbetet som enhetschef innebär ansvar för att verksamheten inom enheten bedrivs effektivt, rättssäkert och för att förväntade resultat uppnås inom givna budgetramar. Du har övergripande ansvar för planering och uppföljning. Du har personalansvar innebärande ledning och utveckling av verksamheten, samt bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetet genomförs i dialog och nära samverkan med såväl medarbetare som avdelningschef och i samarbete med andra enhetschefer inom avdelningen och myndigheten.
Du som chef ingår i verksamhetsstöds ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen för verksamhetsstöd. I vissa processer kommer du att rapportera direkt till länsledningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års akademisk utbildning med för tjänsten relevant inriktning samt erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor. Du har chefs- eller ledarerfarenhet, goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.
Meriterande är:
- Tidigare verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.
- Erfarenhet från arbete inom ett verksamhetsstöd.
- Erfarenhet av arbete i statlig sektor.
- Aktuell erfarenhet av arbete med ärendehantering och arkiv i offentlig sektor.
- Erfarenhet av informationssäkerhetsfrågor.
För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha förmåga att planera, organisera och prioritera inom och mellan enhetens verksamheter på ett tydligt och effektivt sätt. Du är en trygg ledare, noggrann, står för ordning och reda, samt har god förmåga att ta till dig och omsätta kunskap och information som är relevant för verksamheten. Ditt ledarskap präglas av delaktighet och öppenhet, du står för ett nära och tillitsbaserat ledarskap och har förmåga att skapa förtroende. Du ger och tar ansvar, kommunicerar på ett tydligt sätt, är lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att hantera motstridiga intressen och står upp för myndighetens åtgärder och beslut.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Den genomförs av länsstyrelsen när urvalsprocessen är klar. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är brukligt.
Tjänsten innebär placering i myndighetens kris-och krigsorganisation.Anställningsvillkor
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/varmland/personuppgifter
Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11797-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Värmlands län
(org.nr 202100-2395) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Värmlands Län, Avdelningen För Verksamhetsstöd Kontakt
Malin Dahlqvist 010-2247212 Jobbnummer
9640318