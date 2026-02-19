Enhetschef Informations- och cybersäkerhet
Svenska Kraftnät / Chefsjobb / Sundbyberg Visa alla chefsjobb i Sundbyberg
2026-02-19
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Till vår nystartade sektion Säkerhet söker vi nu ytterligare en enhetschef!
Enheten informations- och cybersäkerhet, tillsammans med SVKs CISO, har det övergripande och strategiska ansvaret för informationssäkerhet på Svenska kraftnät. Enheten kravställer, stödjer, samordnar och följer upp Svenska kraftnäts interna arbete med informations- och cybersäkerhet.
Enheten informations- och cybersäkerhet tar fram och förvaltar styrdokument samt vägledningar avseende informations- och cybersäkerhet samt utbildar och stödjer verksamheten.
Enheten består av ca 15 medarbetare och ett flertal konsulter i dagsläget. Enhetschefen leder en grupp kunniga medarbetare och stödjer dessa i sakfrågor inom informationssäkerhet och till viss del säkerhetsskydd.
I rollen ingår även personal och budgetansvar.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som enhetschef förväntas du arbeta med att skapa struktur och processer för enheten.
Du har två teamledare vilka ansvarar för informationssäkerhet och cyber-säkerhet samt styrning och uppföljning till din hjälp.
Rollen innefattar följande arbetsuppgifter:
• Arbetsledning av personal.
• Utveckla enhetens verksamhet och medarbetare i enlighet med Svenska kraftnäts strategiska mål och ledarskapskriterier.
• Samverka med övriga delar av Svenska kraftnät och därigenom skapa förtroende och förståelse för enhetens verksamhet vid övriga verket.
• Tillsammans med övriga i sektionens ledningsgrupp inrikta och utveckla Svenska kraftnäts arbete med säkerhet på en strategisk nivå.
Enheten verksamhets- och säkerhetsskydd är en del av sektionen säkerhet inom avdelning säkerhet och beredskap.
Sektionen består av fyra enheter som tillsammans ansvarar för säkerhetsfrågor inom områdena verksamhets- och säkerhetsskydd, information och cybersäkerhet, leverantörssäkerhet samt säkerhetsstöd.
Du ingår i ledningsgruppen för sektionen och rapporterar till sektionschefen.
Enheten tillhör avdelningen Säkerhet och beredskap. Avdelningen har drygt 100 medarbetare.
Tjänsten är tillsvidare och placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker en erfaren ledare, som kommunicerar tydligt och aktivt och som uppvisar ett moget ledarskap. Du har lätt för att skapa förtroende och att bygga goda relationer och samarbete är en självklar del av ditt arbete.
Det är naturligt för dig att se på ditt ansvarsområde som en del av ett större sammanhang, både inom enheten och övriga delar av Svenska kraftnät.
Det är viktigt att du tar egna initiativ och har ett positivt förhållningssätt till de utmaningar som dyker upp. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och driver ditt och enhetens arbete i mål.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Relevant akademisk utbildning, exempelvis inom säkerhet, juridik eller statsvetenskap eller erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga.
Vidare har du:
• Ledarerfarenhet med personalansvar som inbegriper arbetsledning och en förmåga att bygga och utveckla team.
• Erfarenhet av att arbeta systematiskt med informationssäkerhet samt kunskaper om standarder och lagstiftning inom området.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet från arbete i statlig myndighet.
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd.
• Erfarenhet från arbete inom elförsörjning, verksamhetsförståelse.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Distansarbete upp till 50% kan förekomma om arbetsuppgifterna så tillåter.
• Resor kan förekomma, främst inom Sverige.
• Sista dag att ansöka är 11 mars 2026.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
• För slutkandidater genomförs personlighetstest.
• Anställningen avser befattning i säkerhetsklass.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information;
Rekryterande chef, Lotta Oscarsson, tel. 010-489 27 55.
Ansvarig rekryterare, Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erica Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Normala villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9751120