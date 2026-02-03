Enhetschef HR-service
Vill du leda ett av stadens viktigaste uppdrag med ett strategiskt och stadsövergripande ansvar inom HR?
Dina arbetsuppgifter
HR-service utgör en del av den gemensamma HR-funktionen inom Malmö stad och ansvarar för stadens löne- och pensionsadministration samt förvaltningen av HR-systemen. Nu söker vi en trygg och stabil enhetschef med ett engagerat och lyhört ledarskap till Malmö stads centrala operativa HR-verksamhet - HR-service.
Ett strategiskt viktigt chefsuppdrag i en stor och samhällsbärande organisation med möjlighet att påverka och utveckla kommunens löne- och HR-processer i en kommun med cirka 29 500 månadsavlönade medarbetare.
Som chef för HR-service har du det totala ansvaret för enheten med ca 80 medarbetare som arbetar med lön, support, systemförvaltning och utbildning samt kompetensförsörjning. Du har verksamhets-, personal, budget och arbetsmiljöansvar. Vidare är du som enhetschef chef över chefer, rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att driva och utveckla verksamheten i samarbete med stadskontorets HR-avdelning samt med stadens övriga förvaltningar inom ramen för det gemensamma arbetssättet.
Du har ansvar för att leda och samordna stadens löne- och pensionsadministration samt för förvaltning av stadens HR-administrativa system i samarbete med stadskontoret. Övriga viktiga ansvarsområden inom verksamheten är arbetsmiljöutbildning, employer branding, kompetensförsörjning samt Malmö Lär. Verksamheten har därutöver ett viktigt uppdrag att ge service, support, utbildning och stöd till chefer och medarbetare inom Malmö stad.
Du blir en nyckelperson i arbetet med att utveckla verksamheten och att vidareutveckla samarbetet mellan HR-service, stadens centrala HR-organisation på stadskontoret och HR-avdelningarna i förvaltningarna.
Detta är en roll med möjlighet att göra skillnad i en av Sveriges största kommuner. Du får leda ett kvalificerat team med ett stort mandat och höga ambitioner.KvalifikationerKvalifikationer
För att trivas som ledare hos oss har du en god förmåga att leda dig själv, ta ansvar för dina handlingar samt reflektera över och utveckla ditt ledarskap. Som ledare är du trygg och närvarande. Du motiverar dina medarbetare och skapar engagemang, delaktighet och tydliga förväntningar för att effektivt uppnå de gemensamma målen. Du är initiativtagande och har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp tydliga mål och håller uppsatta tidsramar. I ditt ledarskap är du lyhörd och kommunikativ, där du tillsammans med medarbetarna skapar en tillåtande kultur med fokus på lärande och samarbete. Som ledare i Malmö stad ser du din roll och verksamhet i ett större sammanhang, där det är vägledande för dig att ta hänsyn till helheten i agerande och beslut.
Relevant högskoleutbildning om minst 180 hp (kandidatexamen), exempelvis inom HR, ekonomi, statsvetenskap, juridik eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Genomförd ledarskapsutbildning.
Flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom för tjänsten relevant område.
Flerårig, dokumenterad chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, personal, budget och arbetsmiljö.
Erfarenhet av att driva och utveckla serviceverksamhet inom en större och komplex organisation.
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av arbete med HR- och löneprocesser, inklusive samverkan med berörda funktioner och intressenter.
Dokumenterad förmåga att leda utvecklings- och förändringsarbete.
•
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God systemförståelse i HR-relaterade lagar och avtal.
Meriterande
Erfarenhet av att ha varit chef över chefer.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
HR-service är Malmö stads centraliserade verksamhet inom HR och utgör en del av den gemensamma HR-funktionen inom Malmö stad. HR-service är en del av Kommuntjänster vid Serviceförvaltningen, Malmö stad. Här arbetar cirka 80 kunniga, hjälpsamma och glada medarbetare som levererar kommunövergripande tjänster inom HR-området. Verksamheten ansvarar för att tillhandahålla service, support, utbildning och stöd till chefer och medarbetare inom Malmö stad. HR-service verksamhet är organiserad i fyra sektioner; Lön & Pension, Utbildning & Support, Systemförvaltning & Behörigheter samt Internkonsulter.
Kommuntjänster har drygt 700 anställda inom sex olika verksamhetsområden. Dessa områden är: HR-service; kontaktcenter; serviceresor; städservice; intern service samt redovisningsenheten. Uppdraget är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva tjänster till Malmö stads förvaltningar och till Malmöborna. Kommuntjänster erbjuder likvärdig service för alla, hög tillgänglighet och professionellt bemötande.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov.
Antal tjänster:1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
På serviceförvaltningen vill vi att våra ledare ska må bra och utvecklas hos oss. Med en gemensam ledarstrategi förtydligar vi vilka förväntningar vi har på dig som chef samt skapar förutsättningar för dig att utföra ditt uppdrag. Vilket i sin tur ska leda till ett gott ledarskap för medarbetarna och en bra verksamhet för Malmöbon. Läs mer om ledarstrategin här.
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Avdelningschef
Niklas Sommelius niklas.sommelius@malmo.se 0704-573989 Jobbnummer
9721604