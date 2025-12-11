Enhetschef hemtjänsten i Lerum
Lerums kommun / Sjukvårdschefsjobb / Lerum Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lerum
2025-12-11
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Hemtjänsten i Lerums kommun består av fyra distrikt samt ett gemensamt serviceteam. Våra distrikt i Lerum, Floda och Gråbo består av kompetenta och driftiga undersköterskor, vårdbiträden samt hemtjänstadministratörer som stödjer medarbetare och chefer i den dagliga planeringen. Hemtjänsten står inför en spännande framtid där utveckling, kvalitet och nytänkande kommer vara i fokus.
Som enhetschef i Lerums hemtjänst har du ansvar över ett distrikt tillsammans med en chefskollega och tillsammans leder ni verksamheten framåt. Er närvaro och ert engagemang är viktiga faktorer för att skapa en arbetsmiljö präglad av delaktighet och arbetsglädje. Genom ett coachande ledarskap främjar ni utveckling och ansvarstagande hos era medarbetare och säkerställer att våra ledord om professionellt bemötande, likabehandling och målmedvetenhet genomsyrar all verksamhet.
I uppdraget ingår:
* Personal- och arbetsmiljöansvar över hälften av medarbetarna i det gemensamma distriktet.
* Deltagande i budgetarbete och ekonomisk uppföljning för er enhet.
* Ett löpande utvecklings- och kvalitetsarbete där vi tillsammans arbetar för att vara en hemtjänst med professionell omtanke in i framtiden!
Rollen som enhetschef innefattar även att vara en del av hemtjänstens ledningsgrupp där ni tillsammans arbetar för teamkänsla och utveckling. Digitalisering och kreativa lösningar är också prioriterade områden där er input är värdefull.
Vad erbjuder vi dig?
* En möjlighet att bli en del av en nytänkande organisation där chefens förutsättningar är högt på agendan!
* En nära chefskollega att ha gemensamt ansvar- och beslutsfattande med
* En långsiktigt hållbar arbetsmiljö
* Motiverade medarbetare som arbetar efter tydliga roller
* Att vara en del av en stöttande kollegial grupp av enhetschefer där vi delar erfarenheter tillsamman
* Ledarutbildningar, exempelvis Utvecklande ledarskap
Intresserad?
Ansök redan idag och bli en del av vårt team! Vi tillämpar löpande rekrytering så varmt välkommen med din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kandidatexamen alternativt annan högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng. Vi ser vidare att du har erfarenhet som chef, ledare eller av ledarskap som arbetsgivaren bedömer relevant, föredragsvis inom hemtjänst eller annan vård- och omsorgsverksamhet.
Du har en god kännedom om socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen och arbetar metodiskt och tillsammans med dina medarbetare för ett gott resultat.
Om du har erfarenhet av ett gemensamt ledarskap eller ett nära samarbete med chefskollegor är detta meriterande.
Som personer söker vi dig som är coachande, brinner för hemtjänstens uppdrag och vill se dina medarbetare växa och utvecklas. Du är kommunikativ, har en förmåga att samarbeta med olika professioner och enheter samt är trygg i ditt ledarskap och i att fatta beslut. Som ledare ser du vidare vikten av att vara ett föredöme. I ord och handling lyfter du fram de värderingar som vår verksamhet bygger på.
Du uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av samarbete, ansvarstagande och har förmågan att engagera och motivera dina medarbetare till utveckling och är ett gott föredöme. Det är fördelaktigt om du är trygg med gruppdynamik och stärka medarbetarskapet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C291272". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Kontakt
Verksamhetschef Hemtjänst
Gunilla Lundgren gunilla.lundgren@lerum.se 0302-522385 Jobbnummer
9639847