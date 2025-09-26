Enhetschef hemsjukvård särskilt boende (vikariat)
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-26BeskrivningDina arbetsuppgifter
Välkommen som vikarierande enhetschef för sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård i särskilt boende och inom funktionshinderomsorgen.
Du ingår i ledningsgruppen för Förebyggande och hälsa tillsammans med verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschefer för övrig verksamhet. Förebyggande och hälsa består av kommunal hemsjukvård inom ordinärt boende, särskilt boende för äldre och funktionsstöd, kommunens rehabverksamhet, trygg hemgång och anhörigstöd. Tillsammans leder vi verksamheten utifrån lagstiftningens krav, politiskt uppsatta mål och omställningen till en God och Nära Vård. I rollen ingår även ett nära samarbete med övriga enhetschefer inom socialförvaltningen.
Rollen som enhetschef innebär att ansvara för att enheten organiseras, utvecklas och bedrivs patient- och rättssäkert med hög kvalitet och i enlighet med de politiska målen. Som enhetschef ansvarar du för verksamhets-, ekonomi- och personalfrågor samt arbetsmiljö. Som enhetschef kommer du att ha ett stort ansvar för den löpande verksamheten och möjligheter att bidra till fortsatt positiv utveckling och i samverkan internt och externt mot omställningen till en God och Nära vård. V i arbetar i team med olika yrkesgrupper och arbetar för att stärka patientens delaktighet, hälsa och egenförmåga.
Det reflekterande, tillitsbaserade och personliga ledarskapet, tillsammans med kommunens värdegrund (förtroende, professionell, medskapande och modig), utgör grunden i ditt chefsuppdrag. Det innebär exempelvis att du behöver ha en god förmåga att skapa en kultur av samarbete och samtidigt ha ett tydligt ledarskap med rak och tydlig kommunikation. Du är ansvarstagande och har förmåga att arbeta strukturerat på en strategisk nivå. Du har lätt för att se helheter och att analysera och lösa komplexa frågor. Du har god förmåga att fatta och förmedla beslut.
För att lyckas i rollen ser vi att du behöver arbeta systematiskt och göra tydliga prioriteringar. Vidare är du flexibel och kreativ nog för att driva lyckade förbättringsarbeten. Du har förmåga att engagera och motivera genom att förmedla en tydlig riktning till dina medarbetare.
Rollen innefattar många kontaktytor och vi ser därför att du trivs med och har lätt för att samverka både externt och internt. Vi värdesätter personliga egenskaper som personlig mognad, tydlighet och mod.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning.
Meriterande om du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från kommunal hemsjukvård samt har tidigare chefserfarenhet. Anställningsvillkor
