Enhetschef Geodata
Avaron AB / Administratörsjobb / Upplands Väsby Visa alla administratörsjobb i Upplands Väsby
2026-02-09
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren chef som vill ta ett helhetsansvar för en geodataenhet inom kommunal verksamhet. Uppdraget passar dig som trivs i en miljö med högt tempo och som kan skapa stabilitet, närvaro och struktur i en verksamhet med ansträngt personalläge och pågående förändringar.
Som chef blir du en nyckelperson för att säkra en hållbar arbetsmiljö, driva den löpande verksamheten och leda enheten genom förändringsarbete kopplat till införande av GAIDA.
Arbetsuppgifter Leda och driva geodataenheten med ansvar för leverans, kvalitet och prioriteringar
Personalansvar, inklusive bemanning, arbetsmiljö och teamutveckling
Budgetansvar och uppföljning
Säkerställa löpande verksamhetsstyrning samt utveckling av arbetssätt och processer
Ansvara för förvaltning och utveckling av geodata i en kommunal kontext
Krav Minst 5 års chefserfarenhet från kommunal sektor
Minst 5 års erfarenhet av geodatafrågor i kommunal verksamhet
Minst 5 års erfarenhet av att utveckla team, arbetssätt och processer
Minst 5 års erfarenhet av förvaltning och utveckling av geodata
Dokumenterad erfarenhet från minst ett liknande uppdrag genomfört de senaste åren (för referenstagning)
Meriterande Erfarenhet av affärsmodeller, taxor och avtal kopplat till geodata
Erfarenhet av tillämpning av fastighetsbildningsfrågor
Erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen
