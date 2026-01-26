Enhetschef för Säkerhet och beredskap
2026-01-26
Ett strategiskt ledaruppdrag för dig som vill göra verklig skillnad i en samhällsviktig myndighet
Du som arbetar med säkerhet, krisberedskap eller civilt försvar vet att uppdraget aldrig varit viktigare än nu. Omvärldsläget ställer ökade krav på struktur, tydligt ledarskap och förmåga att omsätta styrande krav till faktisk motståndskraft.
SMHI söker nu en enhetschef för Säkerhet och beredskap - tillika myndighetens säkerhetschef - som vill ta ett helhetsansvar för att leda, samordna och vidareutveckla säkerhets- och beredskapsarbetet i en komplex och samhällsbärande organisation. Rollen som enhetschef Säkerhet och beredskap är en nyinrättad chefsroll.
Det här är ett uppdrag för dig som redan behärskar området och som söker en roll där din kompetens får tydlig betydelse, både strategiskt och operativt.
Om rollen
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för SMHIs arbete inom säkerhet, krisberedskap och civilt försvar. Uppdraget syftar till att skapa förutsättningar för en robust och motståndskraftig organisation i en föränderlig omvärld.
Du leder en enhet med cirka tio medarbetare med specialistkompetens inom säkerhet, beredskap och närliggande områden. Genom tydlig styrning, kompetensutveckling och ett nära ledarskap skapar du goda förutsättningar för ett självständigt arbete med tydliga mandat och ansvar.
Du kommer att:
• leda, samordna och utveckla myndighetens säkerhets- och beredskapsarbete
• utveckla och driva det strategiska arbetet inom säkerhet, beredskap och civilt försvar
• säkerställa ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för hantering och uppföljning av incidenter, brister och avvikelser
• ha personal-, arbetsmiljö-, verksamhets- och budgetansvar för enheten
• samordna säkerhets- och beredskapsfrågor över organisatoriska gränser
• företräda SMHI i samverkan med andra myndigheter och externa aktörer
• ingå i avdelningens ledningsgrupp och bidra till utvecklingen av avdelningen Lednings- och verksamhetsstöd
Avdelningen samlar funktioner som arbetar med ledning och stöd för hela SMHIs verksamhet, med ambitionen att ge ett effektivt, tydligt och organisationsövergripande stöd - internt såväl som externt.
Om dig
Du är en trygg, stabil och professionell ledare med hög personlig integritet och god självinsikt. Du har förmåga att tänka strategiskt, se helheten och göra välgrundade prioriteringar ur ett långsiktigt perspektiv, samtidigt som du säkerställer operativ genomförandeförmåga.
Ditt ledarskap präglas av dialog, tillit och samverkan. Du motiverar, delegerar och stöttar dina medarbetare och bidrar till en kultur med högt säkerhetsmedvetande och professionellt ansvarstagande. Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och hanterar utmaningar och konflikter på ett konstruktivt sätt - även under pressade förhållanden.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
• Eftergymnasial avslutad utbildning (inom t ex civilingenjör, statsvetenskap, beteendevetenskap eller juridik), eller annan utbildning som SMHI bedömer likvärdig. Du kan också ha mångårig erfarenhet från liknande roller inom säkerhet och beredskap och på så sätt erhållit relevant kompetens.
• Dokumenterad erfarenhet av ledarskap, exempelvis som chef, i ledande funktion, som projektledare eller annan erfarenhet som SMHI bedömer likvärdig
• Erfarenhet av arbete inom säkerhet, krisberedskap och/eller civilt försvar
• Erfarenhet av att leda, samordna och driva arbete i komplexa organisationer
• Förmåga att arbeta strategiskt och samtidigt säkerställa operativ genomförandeförmåga
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
• Goda kunskaper i och vana att använda sedvanliga Office-program
Meriterande:
• Förmåga att tolka och omsätta lagar, förordningar och andra styrande krav inom säkerhets- och beredskapsområdet till praktiskt fungerande arbetssätt
• Erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
• Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp
• Erfarenhet från statlig myndighet eller annan offentligt styrd organisation
• Erfarenhet av att driva uppgifter och processer som spänner över flera verksamheter, avdelningar eller organisatoriska nivåer
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Placeringsort: Norrköping, resor förekommer och då främst inrikes
Sista dag att ansöka är 15 februari 2026
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande här.
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är i så fall förutsättningar för anställning och kan innebära krav på svenskt medborgarskap.
Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
