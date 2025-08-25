Enhetschef för Gemensamma tjänster och plattformar - It
Transportstyrelsen
2025-08-25
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Visa alla jobb hos Transportstyrelsen - It i Örebro
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Enheten för Gemensamma tjänster och plattformar ansvarar för utveckling och förvaltning av gemensamma tjänster, både tekniska och verksamhetsnära. Inom ansvaret ligger också att erbjuda en effektiv och modern utvecklingsplattform så att it-utvecklingsverksamheten inom myndigheten bedrivs med kvalitet och effektivitet. I ansvaret ingår också erbjuda stöd avseende metoder, verktyg och processer för systemutveckling samt att paketera tekniska stödtjänster som tillhandahålls till utvecklingsteamen. Andra plattformar som t ex ärendehantering, integration, batch och dataanalys finns också här.
I dagsläget består enheten av 7 sektioner, uppdelade i Integration, Batch, Effektiv systemutveckling, Ärendehantering 1, Ärendehantering 2, Dataanalys samt Webb/Ekonomi. Det innebär att du kommer att leda 7 sektionschefer.
Du ingår även i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med 6 andra enhetschefer där det strategiska och taktiska ansvaret ligger i att leda och styra It-avdelningen mot Transportstyrelsen uppsatta mål. Du rapporterar till it-direktören.
Enheten är ny och träder i kraft den 1 januari 2026
Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din enhet och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.
Du kommer att
- ansvara för planering, ledning och styrning av enhetens verksamhet
- leda och utveckla sektionschefer och medarbetare
- tillsammans med avdelningens ledningsgrupp ansvara för strategisk utveckling av it-verksamheten inom Transportstyrelsen
- driva och leda verksamhetsutvecklingen med fokus på gemensamma tjänster och plattformar
- driva och leda den fortsatta etableringen och uppbyggnaden av enhetens organisation och processer
- ansvara för kompetens- och resursförsörjning för enheten såväl för sektionscheferna samt för enheten i stort
- ansvara för budgetarbete (budget, prognos och uppföljning) samt investeringskalkyler.
Du måste ha
- relevant akademisk utbildning inom it eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
- aktuell och flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef inom it med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar i större organisationer
- aktuell och flerårig erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete med fokus på organisationsuppbyggnad och processutveckling
- aktuell och flerårig erfarenhet av agilt arbetssätt och agilt ledarskap
- erfarenhet av verksamhet inom drift- infrastruktur- support-, samt systemutveckling och systemförvaltning
- erfarenhet av att arbeta i en tjänsteorienterad- och produktorienterad verksamhet samt med tjänsteleverans
- erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av att leda medarbetare i ledande roller (såsom projektledare, uppdragsledare, arkitekter)
- erfarenhet av att leda specialister inom it.
Vi vill att du
[Punktlista med personliga egenskaper. Nedan finns de personliga egenskaper som är viktiga i en chefsroll, dessa är låsta.]
- är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
- är drivande och har en helhetssyn
- är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
- är initiativrik och entusiasmerande
- har god förmåga att fatta beslut
- är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa
- har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten
- har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna
- har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta avdelningsdirektör Linn Myhrman via mejl, Linn.Myhrman@transportstyrelsen.se
, ST, Siv Nederman, och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-8500. Vi behöver din ansökan senast den 12 september 2025. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
