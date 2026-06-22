Enhetschef, ekonomistaben, Umeå
Region Västerbotten, Ekonomistab Västerbotten / Ekonomichefsjobb / Umeå Visa alla ekonomichefsjobb i Umeå
2026-06-22
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Som chef i Region Västerbotten har du ett viktigt uppdrag både för medarbetare och invånare i länet. För att stärka dig i ditt ledarskap erbjuds du stöd och vägledning i linje med vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi. Det kan handla om allt från tydliga ramar och smarta verktyg till utveckling på grupp- och individnivå. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra.
Ekonomistaben ingår som en del av Regionstyrelsens staber inom Region Västerbotten. Ekonomistaben ger ett aktivt stöd till regionens förvaltningar och har ett brett ansvar för hela regionen. Ekonomistaben är indelad i fem enheter: Inköp, controllerstöd HSF, controllerstöd RUF, controllerstöd RSF och redovisning & styrning.
Vi erbjuder ett strategiskt och utvecklingsinriktat uppdrag inom en central ekonomifunktion, där du har stora möjligheter att påverka och vidareutveckla arbetet med budget, redovisning, uppföljning och analys. Ekonomistaben står inför en spännande förändringsresa med nya arbetssätt och möjligheter kopplade till digitalisering, bland annat genom utveckling inom AI och analys. Samtidigt finns det ett tydligt behov av att skapa struktur och systematik för en effektiv ekonomistyrning.
Vi söker nu en enhetschef till enheten Redovisning och styrning som är direkt underställd ekonomidirektören
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Du blir en del av ekonomistabens ledningsgrupp och arbetar nära verksamhet och andra stödfunktioner. Här finns goda möjligheter att långsiktigt påverka både arbetssätt och processer för att modigt ta oss framåt.
I rollen har du ett övergripande ansvar att utveckla och samordna budget, redovisning och uppföljning. Du arbetar både strategiskt och operativt med att säkerställa kvalitet, struktur och effektivitet i ekonomiprocesser. En central del av uppdraget är att säkerställa god redovisningssed. Du verkar i en centralfunktion med olika ansvarsområden där du i rollen ska fungera som ett kvalificerat stöd och bollplank samt bidra strategiskt i ekonomistabens ledningsgrupp.
Du agerar förebild, har ett helhetsperspektiv, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft. Du utmanar, utvecklar, uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda mot beslutade mål för regionens bästa.
I huvudsak handlar uppdraget om att ansvara för den centrala budget-, uppföljnings- och redovisningsprocessen för regionen. Därutöver arbetar enheten bland annat med finansiella arbetsuppgifter, övergripande analyser och reskontror. Det innebär att du har ett direkt chefsansvar för nio controllers och två sektionschefer inom reskontraområdet. Du leder arbetet inom enheten och har ansvar för ekonomi, verksamhet, arbetsmiljö och personal. En central utmaning i uppdraget är att skapa samlad effekt och samarbete mellan olika kompetenser och ansvarsområden inom enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har chefserfarenhet och en flerårig bakgrund inom ekonomi, exempelvis inom redovisning och ekonomistyrning. Vidare har du erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem och BI-verktyg samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har en civilekonomexamen eller motsvarande, erfarenhet från offentlig sektor eller arbete i större organisationer. Det är också positivt om du har erfarenhet av att leda och utveckla komplexa processer.
Som person är du kommunikativ och pedagogisk med förmåga att skapa struktur och tydlighet. Du är trygg i ditt ledarskap och kan kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande. Vidare är du analytisk och motiveras av att utveckla både arbetssätt och medarbetare. Du har lätt för att samarbeta och bygger förtroendefulla relationer både inom och utanför organisationen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Ekonomistab Västerbotten Kontakt
Ekonomidirektör
Peter Rönnholm peter.ronnholm@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9971787