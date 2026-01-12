Enhetschef bygg
2026-01-12
Vi på drift och underhållsavdelningen ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena utemiljö, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda hyresgäster.
Avdelningen ansvarar även för genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder.
Verksamhetsområde bygg består av ca 120 medarbetare fördelade på sex enheter vars primära uppdrag är att leverera förebyggande arbete och hantering av felanmälningar samt utföra mindre lokalanpassningar/kunduppdrag på byggnader i det geografiska området nordost.Dina arbetsuppgifter
Genom ett utvecklingsorienterat, tillitsbaserat och nära ledarskap ansvarar och leder du en av våra enheter inom verksamhetsområdet bygg. Enheten är geografiskt placerad på Angeredsvinkeln. Som enhetschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar och arbetar för en god, hållbar och hälsosam arbetsmiljö för enhetens alla medarbetare. Du driver verksamheten inom fastställda ekonomiska ramar och arbetar för att nå verksamhetsområdets uppsatta mål. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och driver frågor med dina chefskollegor utifrån en gemensam verksamhetssyn. Som enhetschef kommer du, tillsammans med dina chefskollegor, arbeta för en mer effektiv och sammanhållen stadsutvecklingsprocess utifrån ett hela staden perspektiv. Du arbetar med ett processinriktat och kundfokuserat arbetssätt med starkt utvecklingsfokus. Du verkar också för en transparent samarbetskultur i Göteborg stad och i den egna förvaltningen.
Du kommer att leda ett positivt och engagerat team som består av teamsamordnare, fastighetstekniker, snickare, rörläggare och elektriker där dina insatser kommer att vara en viktig del för verksamheten. Genom ett coachande förhållningssätt säkerställer du att medarbetarna har förstått sitt uppdrag. Du skapar förutsättningar för dina medarbetare att utföra ett effektivt arbete och utveckla verksamheten genom att på ett tydligt sätt fördela arbetsuppgifter, kommunicera, vägleda/stötta, motivera, följa upp och ge feedback. Som chef arbetar för en god, hållbar och hälsosam arbetsmiljö där du skapar förutsättningar för medarbetarnas utveckling och medarbetarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen på minst kandidatnivå. Vi ser att du har erfarenhet av ledarskap, arbete med arbetsmiljöfrågor och kunskap om ekonomi. För denna tjänst behöver du ha kunskaper om facklig partssamverkan, allmän god datorvana och B-körkort.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av förändringsarbete och att leda i förändring
- Erfarenhet inom fastighetsbranschen och händelsebaserad verksamhet
- Genomförd ledarskapsutbildning eller erfarenhet av utvecklande ledarskap
- Erfarenhet av personal-, arbetsmiljö och budgetansvar
- Erfarenhet av projektledning inom fastighetsbranschen och med det de erfarenheterna detta medför; grunderna inom projektledningsmetodik, grunderna i LOU samt entreprenadjuridik.
För att lyckas i rollen behöver ditt ledarskap präglas av ett förändringsorienterat förhållningssätt där du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till konkret handling. Därtill har du förmågan att överblicka ditt eget ansvarsområde och sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.Anställningsvillkor
Tjänsten är tidsbegränsad fram till 2026-12-31.Övrig information
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Ersättning
