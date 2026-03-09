Enhetschef Audiovisuell media
Kungliga Biblioteket / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Biblioteket i Stockholm
, Håbo
, Strängnäs
, Ludvika
eller i hela Sverige
Vill du leda och utveckla en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag?
Kungliga biblioteket söker nu en engagerad och strategisk enhetschef som vill ansvara för vår verksamhet inom insamling av pliktexemplar av radio, tv och musik samt digitisering av äldre audiovisuella inspelningar. Här får du en central roll i att forma framtidens arbete med att bevara och tillgängliggöra Sveriges audiovisuella kulturarv.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att leda, planera och utveckla
verksamheten inom insamling av pliktexemplar och digitisering av audiovisuellt material. Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas med fokus på effektivisering, teknisk utveckling och anpassning till framtidens behov. Du har en viktig roll i att driva detta arbete framåt. Du ansvarar för att leda och följa upp verksamhet, ekonomi och personal nära både interna och externa samarbetspartners.
Som chef på KB leder du med tillit och tydlighet. Du är en förebild och kulturbärare som tar ett helhetsansvar. Du skapar goda förutsättningar för delaktighet och för medarbetarna att ta ansvar, utvecklas och nå resultat. Du kopplar verksamhetens arbete till myndighetens mål och bidrar aktivt till organisationens utveckling, i dialog med kollegor, medarbetare och omvärld.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du:
• Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig dokumenterad chefserfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar
• Erfarenhet av och förmåga att leda och driva verksamhetsförändring
• Goda kunskaper om informationshantering med förståelse för kopplingen till teknik och IT
• Erfarenhet av och kunskap om dagens digitala medielandskap
• Erfarenhet av att leda kunskapsintensiv verksamhet
• God kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande är
• Erfarenhet av arbete inom medie-, kulturarvs- eller arkivverksamhet, gärna kopplat till digitala flöden eller digitisering
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en strategisk och strukturerad ledare med god helhetssyn. Du driver verksamheten framåt på ett tydligt och målmedvetet sätt samtidigt som du skapar engagemang och goda samarbeten.
Som chef skapar du tydlighet i uppdrag och mål, samtidigt som du främjar tillit, psykologisk trygghet, ansvarstagande och en hållbar arbetsmiljö. Du har ett genuint intresse för Kungliga bibliotekets uppdrag och motiveras av att utveckla både människor och arbetssätt.
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna och din förmåga att leda i förändring. Säkerhetsintervju samt bakgrundskontroll kan komma att genomföras med slutkandidat.
Anställning och tillträde
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månader provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placering är i centrala Stockholm.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-29 och bifoga CV. I stället för personligt brev använder vi oss av urvalsfrågor där du beskriver varför du är intresserad av denna tjänst och vad du kan bidra med. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Kontakt
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta Tillförordnad avdelningschef Göran Konstenius, goran.konstenius@kb.se
. I denna rekrytering samarbetar KB med Jefferson Wells. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Therese Thunström via therese.thunstrom@jeffersonwells.se
eller 0730-62 33 72.
För anställningsvillkor och process kontakta HR-partner Camilla Hasselgren, 010-709 38 07.
Fackliga kontaktpersoner är May Nilsson, ST-KB, och Karl Isaksson, SACO-KB, båda nås via växeln 010-709 30 00.
Enheten för Audiovisuell media
Enheten för Audiovisuell media består av 19 medarbetare och ansvarar för att:
• samla in och beskriva pliktexemplar av radio, tv, musik, ljudböcker och taltidningar
• kvalitetssäkra och berika inkommande metadata för radio och tv
• planera och genomföra digitisering/migrering av audiovisuellt material
Enheten ingår i Avdelningen för Insamling och metadata, som har ett myndighetsutövande uppdrag att aktivt samla in och beskriva pliktmaterial. Den ansvarar även för omvärldsbevakning av mediernas utveckling och förändring, så att KB:s samlingar speglar publicering och spridning av medier i Sverige på ett representativt sätt. Avdelningens uppdrag inkluderar även samordning av KB:s arbete med metadata och digitalt bevarande.
Om Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och en nationell forskningsinfrastruktur. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. Vi har allt från handskrifter, böcker och tidningar till musik, film och datorspel. KB bevarar och tillgängliggör det publicerade kulturarvet och främjar samverkan mellan Sveriges bibliotek. Dessutom är KB en arbetsplats för forskare, studenter och ca 350 medarbetare.
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av ansvar, öppenhet, tillit och lärande. Vi vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Biblioteket
(org.nr 202100-1710), http://www.kb.se/ Jobbnummer
9784813