Enhetschef Arbetsmarknad
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Beskrivning
På stadsmiljöförvaltningen arbetar cirka 1000 personer med ett helhetsansvar för Göteborgs offentliga rum och samlade framkomlighet. Förvaltningen ansvarar för platser som göteborgarna använder och besöker varje dag. Som en av stadens fyra stadsutvecklande förvaltningar som, gemensamt, arbetar med stadens hållbarhet. Håll dig uppdaterad genom att följa stadsmiljöförvaltningen på LinkedIn och Snapchat.Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och påverka ett viktigt samhällsuppdrag där du arbetar med att rusta individer för att närma sig den öppna arbetsmarknaden? Stadsmiljöförvaltningen söker nu en enhetschef till verksamhetsområde Arbetsmarknad.
Verksamhetsområde Arbetsmarknad utför arbetsrehabiliterande insatser där syftet är öka förutsättningar till arbete inom den öppna arbetsmarknaden för deltagare som är beviljade olika typer av arbetsmarknadsstödinsatser. Det innebär att rusta deltagarna utifrån ett salutogent perspektiv och där arbetet är anpassat utifrån målgruppernas behov och förutsättningar. Deltagarna arbetar med praktiska arbetsuppgifter där uppgifterna är av kvalitetshöjande art och utan krav på tempo. De praktiska arbetsuppgifterna är främst inom parkskötsel, naturvård, snickeri, renhållning och liknande. Sammantaget syftar uppdragen till att stärka individens utveckling, hälsa och känsla av sammanhang samt ge bättre förutsättningar för att komma närmre den ordinarie arbetsmarknaden eller studier.
Vi är idag ca 45 medarbetare på avdelningen, där du blir en av fyra enhetschefer som har ett tätt samarbete mellan varandra. Verksamheten är uppdelad i cirka 20 arbetslag med en arbetsledare för varje lag och vi har ca 200 personer inom olika arbetsmarknadsåtgärder.
I din roll som enhetschef ansvarar du för verksamhetsplaneringen tillsammans med dina kollegor, du arbetsleder arbetsledare samt håller ihop helheten för verksamheten kring den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för deltagarna. Som enhetschef gör du planering ihop med dina arbetsledare och med våra samarbetspartners på Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen som är arbetsgivare för arbetstagarna. Du har även regelbundna avstämningar med våra olika samarbetspartners som bland annat tillhandahåller arbetsuppgifterna som utförs i verksamheten.
Vidare i din roll som enhetschef har du personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar samt att du säkerställer att enheten driver sitt uppdrag inom fastställda ramar inom verksamheten. Det innebär att du löpande följer upp verksamheten för att säkerställa att förvaltningens processer och rutiner samt rådande lagstiftning följs. Rollen innebär många kontaktytor med olika intressenter såsom beställare och deltagare. I rollen förväntas du bidra till utveckling för hela verksamheten tillsammans med dina chefskollegor, där du ansvarar för olika projekt inom verksamheten. Det är en komplex verksamhet som kräver engagemang, tålamod och tillit.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer relevat
Erfarenhet av arbete på ledar- eller chefsnivå
Erfarenhet av att coacha
B-körkort
God IT-vana
Meriterande
Yrkeserfarenhet inom arbetsmarknadsområdet
Kunskap/erfarenhet av arbetsmarknadsåtgärder och rehabilitering, gärna med målgrupper med olika typer av funktionsvariationer och målgrupper i behov av språkträning
Kunskap/erfarenhet av anläggning, grönskötsel eller annat tekniskt arbete
Vi söker en chef som är tydlig och trygg i sitt ledarskap och som värdesätter olikheter. Du är flexibel i ditt arbetssätt, både på ledningsnivå mellan chefskollegor och i det operativa chefskapet. Du driver ditt arbete väl och har en förmåga att få framdrift i frågor och i genomförandet.
Som chef är du lyhörd, förtroendeingivande och lägger mycket tid på att skapa tillit. Du värdesätter dina kollegor och medarbetare och förstår att utan dem lyckas vare sig du eller enheten med sitt uppdrag. Du är skicklig i ditt sätt att kommunicera vilket är nödvändigt då rollen kräver många kontaktytor.
Vi arbetar enligt Utvecklande ledarskap och har ett tillitsbaserat förhållningssätt och ledarskap i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att du har en humanistisk värdegrund och en tilltro till människors förmåga.
Just nu befinner sig verksamheten i en spännande utvecklingsfas med nya möjligheter och uppdrag och din roll som en del av ledningsgruppen för verksamhetsområde Arbetsmarknad blir att både driva och förvalta olika utvecklingsfrågor för verksamheten.
Urval sker v 34 och kallelse till intervju kommer att ske v 35.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Vår arbetsplats fokuserar på utveckling, samarbete och mångfald och erbjuder bland annat flexibel arbetstid och andra förmåner för att främja balansen mellan arbete och privatliv. I Göteborgs Stad tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Läs mer på: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Att tänka på när du söker
I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) ber vi dig att utelämna känsliga personuppgifter i din ansökan, och vi tar endast emot ansökningar via annonsen.
Läs mer om hur stadsmiljöförvaltningen hantera dina personuppgifter på: Så behandlar stadsmiljöförvaltningen personuppgifter - Göteborgs Stad
Om du blir slutkandidat kommer du behöva:
Uppvisa giltigt pass eller nationellt ID-kort.
Uppvisa giltigt körkort
Styrka dina meriter genom t.ex., betyg eller intyg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Jobbnummer
9998828