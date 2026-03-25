Enhetschef
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Härryda Visa alla sjukvårdschefsjobb i Härryda
2026-03-25
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Härryda
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Vi söker dig som vill bli enhetschef på Närhälsan Mölnlycke rehabmottagning med ambitionen att utveckla verksamheten tillsammans med alla medarbetare.
Som enhetschef hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap tillsammans med kollegor i områdets ledningsgrupp och dina medarbetare på rehabmottagningen.
Närhälsan Mölnlycke Rehabmottagning är i ständig utveckling. Mottagningen är beläget i ett trevligt område i Härryda kommun, precis intill Göteborgs stadsgräns. Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med utvecklingsmöjligheter tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare. Hos oss arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kanslister tillsammans som team där alla gör sitt yttersta för att den som söker oss skall känna tillit och förtroende, vara delaktig, välinformerad och känna sig nöjd med sitt besök.
Du kommer till en arbetsplats med fokus på patienten. Vi har god stämning där viljan till ständig förbättring av arbetet gör att medarbetarna trivs och utvecklar det dagliga arbetet. Vi ingår i Vårdval Rehab och arbetar utifrån innehållet i krav- och kvalitetsboken.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/narhalsanrehab/
Om arbetet
Som chef för rehabmottagningen är du ansvarig för verksamhet, personal, ekonomi, arbetsmiljö och kommunikation utifrån förutsättningarna i Vårdval Rehab. Du ska, tillsammans med medarbetarna, utveckla verksamheten till en konkurrenskraftig och attraktiv mottagning, för såväl medarbetare som för våra kunder. Som enhetschef har du fokus på uppsatta mål.
Som enhetschef ingår du i områdeschefens ledningsgrupp och deltar bland annat i utvecklings- och planeringsarbete tillsammans med övriga enhetschefer i området. Du är verksamhetens ansikte utåt och arbetar aktivt med marknadsföring av rehabmottagningen genom samverkan med övriga vårdgivare, särskilt med vårdcentraler.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast eller har relevant högskoleutbildning för uppdraget. Vi ser gärna att du har chefsutbildning och/eller erfarenhet av arbete som chef/arbetsledare. Är du förtrogen med primärvård och vår verksamhet är det meriterande. Vi ser gärna att du är insatt i vårdvalssystemet.
Vi söker dig som är tydlig och lyhörd i ditt ledarskap. Dessutom är du mål- och resultatorienterad, samt har ett stort intresse och vilja att driva utveckling. Du har en god analytisk förmåga och ett strategiskt arbetssätt för att stödja verksamheten. I ditt ledarskap är du en person som är lyhörd samt engagerar, motiverar och involverar din personal för att driva verksamheten framåt.
Du är en förebild och normskapare som är lojal med organisationen och de beslut som fattats. Genom delaktighet skapar du förutsättningar för gott samarbete på arbetsplatsen. Att utveckla dig själv är en del av din vardag. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.
Då resor förekommer i tjänsten ska du också inneha B-körkort.
Rekryteringsprocessen
Intervjuer planeras att hållas den 13/4 där arbetsgivare och fackliga har separata intervjuer, och den 15/4 genomförs en andra intervju av arbetsgivaren, på Stationshuset i Göteborg.
Chefsrekrytering inom Närhälsan följer chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen och vi utgår från våra fyra chefskriterier. Som en del av urvalsprocessen kommer även djupintervju och testning ske på Center för chefsrekrytering den 21/4 där du förväntas vara tillgänglig.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1736". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan, Mölnlycke rehabmottagning Kontakt
Shahin Khoshnood, Områdeschef 0703-554922 Jobbnummer
9817626