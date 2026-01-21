Enhetschef
2026-01-21
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Inom verksamhetsområdet Drift finns tre städenheter som utför lokalvård i alla kommunens lokaler samt två driftsenheter. Driftsenheterna ansvarar tillsammans för all drift av kommunens fastigheter, mark och tillhörande anläggningar efter det behov som finns och den ekonomi som är tilldelad.
Då nuvarande enhetschef för utemiljö går vidare till nytt uppdrag inom kommunen så söker vi nu en ny enhetschef. Uppdraget för utemiljö är kommunens gemensamma ytor som gator, parker, grönområden och idrotts- och friluftsanläggningar. Uppdraget innehåller även ansvar för vår fordonsverkstad samt förråd. Fordonsverkstaden jobbar kommunövergripande med reparationer och service av fordonsflottan, förrådet lagerhåller material och förbrukningsvaror åt förvaltningen.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef för drift ansvarar du för att tillsammans med dina medarbetare bedriva en verksamhet med hög kvalitet där ni tar ett helhetsansvar för all drift av gator, parker och grönområden. Det är viktigt att du som enhetschef medverkar till att all personal tar stort ansvar för verksamhetens leverans till medborgarna. Du kommer ha en nära dialog med enhetschefen inom den andra driftsenheten för att optimera hur personal och resurser används inom verksamhetsområdet.
Som chef i Motala kommun har du en avgörande betydelse för uppfyllelsen av de politiska satta målen och för utvecklingen av kommunens leverans. Du är resultatinriktad och säkerställer att medlen används effektivt samt bidrar till kvalitet och största nytta för kommunens invånare.
I chefsuppdraget ingår att ansvara för personal, ekonomi samt verksamheten. Du har ett delegerat arbetsmiljöansvar där du verkar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Som stöd i det dagliga operativa arbetet så har du arbetsledare på enheten.
Förvaltningen baserar sitt ledningsarbete på principerna inom Tillitsbaserad ledning och styrning. Det är en modell som bygger på ett stort ansvarstagande från medarbetarna tillsammans med ett stort mandat för medarbetarna att agera. Som enhetschef har du ansvar att skapa och driva den andan.
Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp där du förväntas bidra till utvecklingsarbetet för att nå uppsatta mål.
I tjänsten kan det också ingå beredskap.Kvalifikationer
Du som söker har en högskoleutbildning inom relevant område eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet från ledande befattning samt drift av mark, gator och/eller grönytor. Har du ansvarat för personal, ekonomi och verksamhetsansvar är det meriterande.
Vi söker dig som drivs av att leda i förändring och ser möjligheter till förbättring både för den egna verksamheten, för dig själv och för kunden. Du leder, motiverar och förser dina medarbetare med de befogenheter som krävs för att på ett effektivt sätt nå de gemensamma målen och leverera kvalitet och resultat för våra medborgare. Du visar tillit till din personal och skapar ett positivt arbetsklimat med tydliga krav som gör att initiativkraften hos dina medarbetare växer.
Du har förmågan att skapa en vision och tydliggöra målen för dina medarbetare och du har mod att hantera utmanande situationer.
Ett nära samarbete med dina medarbetare och dina chefskollegor är viktigt för dig, du samarbetar väl med andra och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
B-körkort är ett krav.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
