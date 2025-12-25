Enhetschef
Vi söker nu en enhetschef till Barnmorskemottagningarna i Backa, Torslanda och Biskopsgården!Publiceringsdatum2025-12-25Om företaget
Backa, Torslanda och Biskopsgårdens barnmorskemottagningar är en del av Regionhälsan inom den offentliga vården i Västra Götalandsregionen.
Vi tillhör ett större sammanhang där barnmorskemottagningarna i Göteborgsområdet ingår tillsammans med en gynekologi- och specialistmödravårdsmottagning samt en enhet för gravida med bruk av fosterskadliga substanser.
På mottagningarna arbetar barnmorskor och undersköterskor tillsammans och erbjuder ett brett utbud av mödrahälsovård. Backa, Torslanda och Biskopsgården barnmorskemottagningar ligger i anslutning till vårdcentraler och ingår i samverkan med i familjecentral.
Som enhetschef har du ansvar för tre etablerade mottagningar med en viktig uppgift - att ge trygg, tillgänglig och professionell vård till gravida i Göteborg.
Om arbetet
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Uppdraget omfattar även arbetsmiljö, kvalitetssäkring och att driva mottagningarnas utveckling framåt.
Du blir en del av områdeschefens ledningsgrupp och tillsammans utgör ni också en regional verksamhetsledning som arbetar för en jämlik och sammanhållen vård för gravida och nyförlösta i hela regionen.
I nära samarbete med medarbetare, chefskollegor och ledning får du möjlighet att bygga en arbetsplats präglad av tillit, engagemang och kvalitet - med målet att ge invånarna den vård de behöver.
Om dig
Du har en för tjänsten relevant högskoleutbildning och det är meriterande med chefserfarenhet inom hälso- och sjukvården. Du tar initiativ, är ansvarstagande och arbetar målmedvetet mot uppsatta mål. Samarbete faller sig naturligt för dig och du har lätt för att skapa goda relationer.
Vi söker dig som vill ta dig an ett uppdrag i en organisation som ständigt utvecklas. Du är mål- och resultatorienterad, men också lyhörd och inkluderande. Med ditt ledarskap skapar du engagemang och delaktighet, och du har förmåga att inspirera medarbetare att bidra till verksamhetens utveckling.
Du har patienternas behov och verksamhetens uppdrag i fokus och vill utveckla vården för både hög kvalitet och god tillgänglighet.
Anställningsvillkor
Vi kommer att genomföra intervjuer 19 januari 2026. Arbetspsykologiska tester kan bli aktuella.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
