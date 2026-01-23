Enhetsassistent vid enheten för nationella migrationsfrågor
Enheten för nationella migrationsfrågor, Justitiedepartementet
Kombinerar du hög noggrannhet och servicekänsla med förmågan att navigera i komplexa och tidspressade miljöer? Har du gedigen erfarenhet av att hantera administrativa och logistiska utmaningar på högsta nivå och trivs med att vara spindeln i nätet? Då kan vi erbjuda dig en självständig roll där effektivitet, ansvarstagande och ett högt arbetstempo är avgörande för att lyckas. Detta är en tjänst för dig som trivs i en dynamisk miljö och som lever upp till höga krav - både i din kompetens och i din professionalism. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor och intressanta utmaningar.
Du kommer att arbeta som assistent på enheten för nationella migrationsfrågor. Enheten arbetar med frågor som bl.a. rör mottagande av asylsökande och asylprocessen, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, medborgarskap, arbetet mot skuggsamhället, återkallelse av uppehållstillstånd samt återvandring. Enheten ansvarar också för myndighetsstyrning av Migrationsverket och budgetarbete på utgiftsområde 8 Migration, samt hantering av enskilda ärenden och omvärldsanalys.
Du kommer att fungera som nav i den administrativa delen av enhetens arbete och stötta enhetschef och medarbetare. Arbetet innefattar bl.a. ekonomiadministration, rese, lokal- och konferensbokning samt administrativ hantering i samband med beredning och inför beslut av regeringsärenden och andra ärenden. I samarbete med enhetschefen kommer du också att arbeta med att utveckla enhetens administrativa rutiner, exempelvis genom digitalisering och effektivisering. En stor del av arbetet utförs i nära samarbete med andra kollegor på enheten, ofta i ett högt arbetstempo. Arbetet innebär även kontakter med assistenter och handläggare på andra enheter och de politiska staberna i departementet. Att ha kontakter med andra departement och med intressenter utanför Regeringskansliet ingår också i arbetsuppgifterna. Arbetet utförs i en miljö som ställer höga krav på säkerhetsmedvetenhet.
Publiceringsdatum2026-01-23
Vi söker dig som har relevant utbildning på gymnasie- eller eftergymnasial nivå. Du har minst tre års erfarenhet av arbete med kvalificerade administrativa arbetsuppgifter och erfarenhet av administrativt arbete i offentlig sektor. Du har mycket goda kunskaper i Officepaketet och hög IT-mognad, med vana och intresse för digitala verktyg, samt mycket god förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva administrativt utvecklingsarbete och har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Som person är du effektiv, drivande och flexibel. Du trivs med att samarbeta med andra och är van vid att arbeta i en roll med många kontaktytor. Du har ett strukturerat och proaktivt arbetssätt och mycket god organisatorisk förmåga. Som person är du stabil med gott omdöme.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper!Övrig information
Den här är en tillfällig anställning från april till december 2026, med eventuell möjlighet till förlängning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Lars Davidsson som är enhetschef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Isabel Åkermark på isabel.akermark@regeringskansliet.se
. Fackliga kontaktpersoner är Klara Hedlund för Saco och Catharina de Grad för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 13 februari 2026.
Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.
