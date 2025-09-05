Enhetchef till Borlänge
Har du arbetat som enhetschef inom bibliotek eller liknande område i minst två år? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en enhetschef för ett uppdrag på heltid till ett bibliotek i Borlänge. Uppdraget pågår från 2025-10-15 till 2026-05-30 och du arbetar vid kundens kontor i Borlänge. Personalgruppen har behov av en närvarande chef så merparten av arbetet sker på plats. Viss möjlighet till distansarbete finns, beroende på verksamhetens behov. Dina arbetsuppgifter Uppdraget innebär att ingå i ledningsgrupp. Du kommer leda och utveckla bibliotekets personalgrupp med cirka 25 medarbetare. Fokus är på grupputveckling och att stärka samarbete och delaktighet. Du har fullt ansvar för verksamhet, personal och budget. Du arbetar vidare med att säkerställa att biblioteket erbjuder god service till medborgare samt uppfyller mål och riktlinjer.
Dina kvalifikationer
Högskoleutbildning inom relevant område eller annan relevant utbildning för uppdraget
Minst två (2) års erfarenhet inom liknande verksamhet
Erfarenhet som enhetschef/handläggning inom biblioteksområdet
Minst tre års erfarenhet som chef med budget- och personalansvar
God kännedom om lagstiftningen inom biblioteksområdet
Erfarenhet av att arbeta med grupputveckling i personalgrupper där det funnits behov av att stärka samarbetsklimat, förtroende och tillit
Förmåga att leda processer som bidrar till ökad samverkan, gemensam riktning och en hållbar arbetsmiljö
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 11 september 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe anna.radhe@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 893 47 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
