Engineering Team Lead Till GKN Aerospace

2025-11-07
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det troligt att GKN Aerospace hjälper dig på vägen. Vår
teknologi och våra komponenter används i 90% av världens flygplan, i allt från små och stora passagerarflygplan,
affärsjets samt i världens mest avancerade stridsflygplan. Vi designar och tillverkar även innovativa komponenter till
rymdsystem. Vi utvecklas ständigt, banar väg för ny teknik och utmanar oss själva för att bli bättre i allt vi gör.
Vi söker drivna och passionerade medarbetare som vill göra en skillnad! Var med och påverka den hållbara
omvandlingen av flygindustrin och hitta en plats där din karriär tar fart i en värld av enorma möjligheter att lära och
utvecklas.
Tjänstebeskrivning
Är du en ingenjör som brinner för teknik, vill ta ansvar för våra produkters flygsäkerhet och
utvecklas i en nyckelroll hos oss på siten i Trollhättan? Vi söker dig som kan stärka vårt team med
ditt engagemang och din kompetens!
På avdelningen Hot Structures & Cases Center of Excellence (CoE) arbetar vi med att utveckla
nya produkter och hantera produkter i tjänst för de civila programmen. Som Engineering Team
Lead får du en central roll där du bidrar med din erfarenhet och kompetens i konstruktionsteamet i
strävan mot uppsatta mål. Tillsammans med teamet tar du fram planer och säkerställer att vi
levererar enligt tid, kvalitet och förväntningar. Du samverkar med ett tvärfunktionellt designteam,
där olika kompetenser arbetar tillsammans för att nå framgång.
En stor del av arbetet handlar om att bygga relationer och kommunicera - både internt med andra
funktioner och externt med kunder och leverantörer. Rollen ger dig möjlighet att växa, bredda dina
kunskaper och utvecklas inom vår designorganisation.
Bland annat ingår följande ansvar och förväntningar:
• Planering, drivning och ledning av konstruktionsteamet för att leverera rätt kvalitet i rätt tid.
• Analys och nedbrytning av krav för att skapa en balanserad produkt utifrån tekniska krav,
producerbarhet och kostnad.
• Identifiering av resursbehov för att genomföra uppdrag effektivt.
• Planera och dokumentera verifiering samt certifiering av produkten.
• Genomförande av tekniska granskningar, både internt och externt.
• Drivande av designändringar, reparationsförslag och framtagning av manualer
• Hantering av kvarstående avvikelser från vår tillverkning, externa leverantörer och från
tjänst.
Utöver detta förväntas du aktivt bidra till avdelningens mål, strategi och kontinuerliga
förbättringsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att ta ett stort individuellt ansvar och leda team. Du känner dig trygg i
att kommunicera med andra funktioner, både internt inom företaget och externt med kunder och
leverantörer. Dessutom bidrar du till en positiv atmosfär och fungerar som en inspirerande förebild
för teamet.
Krav för tjänsten är:
• Ingenjörsutbildning som BSc eller motsvarande
• Erfarenhet från team-/projektledning
• Mycket goda kunskaper i tal och skrift engelska
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa Rekryteringskonsult Nathalie Stenman Nyberg tel 0707858413.
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare Ersättning
