Engelsktalande assistent sökes
Access Assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2025-08-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Access Assistans i Sverige AB i Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Piteå
, Dorotea
eller i hela Sverige
Vi på Access Assistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Umeå.
Kunden är en man som är aktiv i sin vardag, både i träning, studier och i det sociala.
Han kommunicerar med hjälp av alternativa kommunikationshjälpmedel.
I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa vår kund med:
• av- och påklädning
• personlig hygien
• måltider
• hushållsstäd
• kommunikation
• träning
Arbetstiderna är i första hand dygnspass men kan även variera mellan dag, kväll och natt. Arbete på natt innebär jour.
Då kunden har familj och vänner på andra orter, kan resor förekomma i arbetet.
Tillträde av tjänst sker enligt överenskommelse.
Företagsinformation
Vad Access Assistans erbjuder dig:
Stöd för din hälsa och ditt välmående genom friskvårdsbidrag.
Konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar för ekonomisk trygghet.
Kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor och trygghet i din anställning.
Möjligheten att vara del av ett engagerat och empatiskt team som arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Tillsammans hjälper vi våra kunder att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. Om du känner att du vill vara en del av denna resa, ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Access Assistans i Sverige AB
(org.nr 559444-4597) Jobbnummer
9448912