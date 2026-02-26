Engagerade assistenter till kunder med andningsvård
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Särnmark assistans söker engagerade personliga assistenter till kunder med andningsvård och ALS i olika stadier i Stockholm. Är du den som vill göra skillnad och vara en livsviktig person för våra kunder. Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Arbetet innebär att bistå kunden i vardagen samt säkerställa trygg och säker andningsvård. Du kommer att arbeta med medicinteknisk utrustning såsom ventilator/respirator, trakeostomi och slemsug , hostmaskin vid behov. Arbetet utförs i hemmet och kräver noggrannhet, lugn och hög ansvarskänsla.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av andningsvård, trakeostomi eller respirator (meriterande)
• Är undersköterska eller har annan relevant vårdutbildning , tidigare erfarenhet(meriterande men inget krav)
• Är trygg, stabil och kan arbeta självständigt och med andra.
•
Är flexibel och ansvarstagande
•
Behärskar dokumentation
•
Behärskar svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, och hjärtat på rätt ställe.
Vi erbjuder:
• Individuell introduktion och utbildning inom andningsvård
• Trygg anställning med kollektivavtal
• Ett meningsfullt och viktigt arbete
• Möjlighet till heltid, deltid eller timanställning
Arbetstider: Dag, kväll, natt (vaken/jour) enligt schema.
Vi vill att du som söker visar utdrag från belastningsregistret, har svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Vi anställer löpande, Välkommen med din ansökan redan idag!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Jobbnummer
9764432