Engagerad undersköterska? Välkommen till Gläntan!
2025-10-01
Publiceringsdatum2025-10-01Beskrivning
Är du undersköterska och vill ha ett arbete där du verkligen får göra skillnad? Då har vi något för dig! Mora kommun söker nu dig som med värme, engagemang och yrkesstolthet vill arbeta på vårt korttids- och växelvårdsboende Gläntan.
Här möter du en varierad vardag där du arbetar med människor i olika faser av livet - ibland under kortare insatser, ibland lite längre. Korttidsboende och växelvård är ett viktigt stöd för både brukare och anhöriga, och din insats har en avgörande betydelse för trygghet, återhämtning och livskvalitet. Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du nära både brukare och kollegor i ett team präglat av samarbete och omtanke. Du ansvarar för omvårdnad, stöd i vardagliga sysslor, dokumentation samt samverkan med sjuksköterskor, rehabpersonal och anhöriga. Din roll är viktig - och den märks. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som gärna har tidigare arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg.
Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och har de datakunskaper som krävs för uppdraget.
Förmågor och färdigheter
Du har ett gott bemötande, är ansvarstagande och flexibel.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
