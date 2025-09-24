Engagerad specialpedagog till våra förskolor
2025-09-24
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad och vara en del i utvecklingen av en hållbar och likvärdig förskola i Enskede Årsta Vantör? Förskolans utbildning och undervisning genomsyras av våra styrdokument med särskilt fokus på barnets bästa i en hållbar värld. Vår utgångspunkt är mötet med barnen där barns delaktighet och inflytande blir vägledande i utbildningen. Kollegialt lärande är viktigt för oss där du får möjlighet att bidra med din kompetens utifrån uppdrag. Tillsammans bygger vi framtidens förskola.
Välkommen till oss
Vi söker en specialpedagog som vill jobba med alla barns rätt till stöd med utgångspunkt i lek, trygghet och respekt för det enskilda barnet.
Tjänsten är ny, vilket innebär att du kommer ha stora möjligheter att vara med och påverka utformningen av rollen. Som specialpedagog kommer du att tillhöra vårt stöd- och utvecklingsteam på avdelning förskola, men huvudsakligen arbeta operativt i ett av våra förskoleområden. Stöd- och utvecklingsteamet består av fyra specialpedagoger, en pedagogisk utvecklare, en IT-samordnare och en kostsamordnare som leds av biträdande avdelningschef.
Vårt fokus inom avdelning förskola är att erbjuda alla barn i Enskede-Årsta-Vantörs kommunala förskolor en hållbar och likvärdig utbildning där kärnan är undervisning som utgår från barnkonventionen, skollag, läroplan och Stockholm stads styrdokument.
Avdelningen består av 54 förskolor som är indelade i 17 förskoleenheter och som tillsammans bildar fem förskoleområden. Rektor leder förskoleområdet tillsammans med förskoleenheternas biträdande rektorer och administrativa chefer.
Vi erbjuder
Vi erbjuder goda friskvårdsmöjligheter. Dessutom får du ett flextidsavtal och vinter- och sommararbetstid samt möjlighet till semesterväxling. Läs mer om Stockholms Stads förmåner här.
Arbetsbeskrivning
I rollen som specialpedagog stöttar du förskolorna i ett förskoleområde utifrån alla barns rätt till stöd. Det innebär att du kommer ha ett nära samarbete med förskollärare, barnskötare, rektor samt biträdande rektorer. Du kommer även att samverka med externa professioner såsom till exempel habilitering och logopeder.
Uppdraget består av handledning/konsultation utifrån organisation-, grupp- och individnivå. Du kommer att arbeta med modellering på förskolorna, kompetensutveckling utifrån behov och vara stöd till områdets ledningsgrupp utifrån olika utvecklingsprocesser. Vidare är du ett stöd för förskollärare och barnskötare i dokumentationsarbetet och vid samtal med vårdnadshavare. I rollen ingår även att omvärldsbevaka inom området specialpedagogik i förskolan.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Förskollärarexamen eller lärarexamen mot yngre åldrar
Specialpedagogexamen
Erfarenhet av förskoleverksamhet
Väl insatt i förskolans styrdokument
Erfarenhet av handledning och upprättande av pedagogiska kartläggningar och handlingsplan
Goda datorkunskaper
Erfarenhet av digitala verktyg
God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl svenska både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Handledarutbildning
Utbildning i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)
Erfarenhet av arbete med barnkonferenser, elevvårdsteam och/eller ledningsgrupp
Erfarenhet av att ha arbetat med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Andra språkkunskaper
Du har mycket god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation där du säkerställer att budskap når fram. Du arbetar självständigt och tar initiativ i ditt arbete för att upptäcka nya möjligheter och är aktiv i områdets utvecklingsprocesser. Du har en mycket god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt och självständigt sätt. Du är nyfiken, kreativ och lösningsfokuserad samt inte rädd för att prova nya metoder.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Innan anställningsavtal skrivs behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal urvalsfrågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Innan anställningsavtal skrivs behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
