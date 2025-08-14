Engagerad Speciallärare till Noblaskolan
2025-08-14
Noblaskolan består av 16 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
ÄR DU VÅR HANDLEDANDE SPECIALPEDAGOG?
På Noblaskolan Sundbyberg arbetar vi målinriktat med att skapa ett lustfyllt lärande, som ger varje barn rätt förutsättningar att nå sin fulla potential. Vi har både förskola och grundskola upp till årskurs 9. Vår fina skola med stora ljusa och modernt utrustade lokaler ligger mitt i Ursvik med närhet till natur och grönområden. Om du vill veta mer om oss kan du gå in på vår hemsida www.noblaskolan.se/sundbyberg.
Vårt elevhälsoteam leds av rektor och består av specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och biträdande rektorer. Målsättningen för vårt elevhälsoarbete är ett främjande och förebyggande arbete som gynnar samtliga elever på skolan.
I tjänsten som specialpedagog kommer du att genomföra kartläggningar och pedagogiska utredningar. En del av ditt uppdrag innebär också att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, enskilt och i grupp. Som specialpedagog har du en klar överblick och bred kompetens över skolans insatser, utifrån ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.
Din huvudsakliga roll är att vara synlig, handledande och rådgivande till personal, samt observerande i klasser för utvecklande av lärmiljöer och ökad måluppfyllelse. Tjänsten innebär ett nära samarbete med elever, vårdnadshavare, kollegor samt externa kontakter.Publiceringsdatum2025-08-14Profil
Vi söker en engagerad och kvalificerad specialpedagog. För att lyckas i denna roll måste du ha lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolan och avlagd examen som specialpedagog. Erfarenhet som lärare eller specialpedagog, där du har arbetat med elever med särskilda behov och utvecklat individuella åtgärdsprogram. Vi söker dig som är professionell i din yrkesroll, flexibel och ser samverkan som något självklart. Du är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ. System som Prorenata, MS Workspace och Google-miljön är vant för dig, där du rör dig bekymmersfritt.
Du kommer:
• arbeta övergripande från åk F till 9
• ha en handledande roll på skolan
• med ett starkt ledarskaps-id
• vara en viktig del i skolans utveckling av elevhälsan
• fortbilda samtlig personal på skolan, vad bland annat gäller det salutogena förhållningssättet
• även visa vägen hur vi bygger trygga hemklassrum utifrån varje grupps individuella behov
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en möjlighet att göra skillnad och kunna påverka på riktigt i arbetet tillsammans med skolledningen. På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling, och vårt arbete präglas av ett högt engagemang.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy, samt intern professionsutveckling. Självklart kollektivavtalade förmåner, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med inledande provanställning på 6 månader. Anställning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rektor Carolina Brink: carolina.brink@noblaskolan.se
