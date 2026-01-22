Engagerad skogsarbetare/skogsröjare
2026-01-22
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
Engagerad och självgående medarbetare sökes! Som medarbetare hos Eckes skogsvård utför du röjningsarbeten främst på uppdrag av skogsägarföreningar och skogsbolag. Merparten av jobben utförs i Sandviken kommun och Hofors kommun.
Arbetet består av röjning av ungskog och underröjning inför avverkning. Målet är väl utförda arbeten med hög kvalitet.
Vi söker en till två kollegor som drivs av att leverera jobb med hög kvalitet inom avsatt tid och som trivs med att arbeta utomhus under stort eget ansvar.
Arbetet är fysiskt ansträngande och förutsätter god kondition. Arbetet genomförs i regel oavsett väder och temperatur.
Rekrytering sker löpande.
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: eckes.skogsvard@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skogsröjare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eckes Skogsvård AB
(org.nr 559484-2295) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erik Hagberg eckes.skogsvard@outlook.com 070-2100562 Jobbnummer
9697988