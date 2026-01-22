Engagerad skogsarbetare/skogsröjare

Eckes Skogsvård AB / Skogsbrukarjobb / Sandviken
2026-01-22


Engagerad och självgående medarbetare sökes! Som medarbetare hos Eckes skogsvård utför du röjningsarbeten främst på uppdrag av skogsägarföreningar och skogsbolag. Merparten av jobben utförs i Sandviken kommun och Hofors kommun.
Arbetet består av röjning av ungskog och underröjning inför avverkning. Målet är väl utförda arbeten med hög kvalitet.
Vi söker en till två kollegor som drivs av att leverera jobb med hög kvalitet inom avsatt tid och som trivs med att arbeta utomhus under stort eget ansvar.
Arbetet är fysiskt ansträngande och förutsätter god kondition. Arbetet genomförs i regel oavsett väder och temperatur.
Rekrytering sker löpande.
Lön enligt kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: eckes.skogsvard@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skogsröjare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eckes Skogsvård AB (org.nr 559484-2295)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Erik Hagberg
eckes.skogsvard@outlook.com
070-2100562

Jobbnummer
9697988

