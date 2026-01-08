Engagerad skiftchef
Holmen AB / Chefsjobb / Norrtälje Visa alla chefsjobb i Norrtälje
2026-01-08
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holmen AB i Norrtälje
, Stockholm
, Västerås
, Nyköping
, Hofors
eller i hela Sverige
Ett smart och meningsfullt valVill du vara med och leda i en av framtidens mest hållbara industrier? Har du ett coachande ledarskap och trivs med att skapa struktur och utveckling i team?
Din nya arbetsplats
Hallsta är ett av Europas ledande bruk inom specialpapper. Vi driver utvecklingen mot framtidens pappersprodukter med stort fokus på hållbarhet. Våra produkter är klimatneutrala och vårt bruk är idag helt självförsörjande på ånga. Viljan att göra ett bra jobb och bidra till en grönare framtid är tydlig. Hos oss hittar du närmare 400 medarbetare. Hallsta Pappersbruk har tradition av innovation och utveckling, vilket gör att vi idag är ett framgångsrikt bruk. Vi ligger pendlingsbart, längs den vackra roslagskusten, från större orter såsom Norrtälje och Uppsala.
Din framtida utmaning
Som Skiftchef på Hallsta Pappersbruk kommer du att arbeta med ledning och utveckling för ett av skiftlagen inom avdelning produktion. Skiftlaget består av ca 25 processoperatörer som kör hela anläggningen från vedintag till färdig slutprodukt. Du leder hela teamet så att alla jobbar säkert samt trivs och utvecklas på bästa möjliga sätt. Du arbetar 3-skift.
På icke dagtid och helger är du ytterst ansvarig för produktionen samt den initiala nödlägeshanteringen på bruket. Det innebär att du behöver kunna fatta snabba beslut om produktionskritiska åtgärder, genom underlag från dina medarbetare. Du följer upp händelser på ditt skift och ser till att relevant information på ett tydligt sätt kommer vidare till nästa skiftlag och till dagtidsorganisationen. Jobbet som skiftchef är ett varierande arbete där du får en inblick och förståelse för hela vår verksamhet. Rollen innebär att tydligt verka i linje med företagets mål och värderingar, Mod, Engagemang och Ansvar.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som är en prestigelös och kommunikativ ledare som gillar att jobba tillsammans med människor för att nå framgång. Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet av att leda och utveckla team, gärna i industrimiljö. För att lyckas i rollen behöver du kunna skapa dig en helhetsbild av olika situationer och baserat på det fatta beslut, både av tuffare och av enklare karaktär. Du har förmågan att skapa laganda och få dina närmaste att växa. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete med stort eget ansvar. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka.
Hos oss får du det bästa av två världar. På Hallsta pappersbruk så arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Ansök redan idag!
Vill du bli en del av vårt team? Välkommen med din ansökan!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen AB
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/sv Arbetsplats
Holmen Kontakt
Ordförande Ledarna
Tommy Åsenbrygg tommy.asenbrygg@holmen.com Jobbnummer
9674213