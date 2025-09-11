Engagerad lastbilschaufför till varierande körningar
2025-09-11
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Om företaget
Lelles Återvinning AB är ett expanderande företag med bas i Kristianstad och höga ambitioner för framtiden. Vi erbjuder moderna och effektiva lösningar inom återvinningsbranschen, med fokus på containeruthyrning och behandling av verksamhetsavfall. Våra kunder finns både bland företag och privatpersoner - för oss är ingen kund för liten eller för stor. Med skräddarsydda miljölösningar sätter vi alltid kundens behov i centrum.
Nu söker vi en lastbilschaufför som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du ett varierande och ansvarsfullt arbete där du spelar en viktig roll i att skapa hållbara och effektiva återvinningslösningar för våra kunder.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och består bland annat av transport av liftdumpers- och lastväxlarcontainrar. Containrarna placeras ut hos kund, fylls med återvinningsmaterial och hämtas när de är klara. Materialet tippas på vår egen anläggning i Färlöv eller lämnas hos externa mottagare. I transporter med lastväxlare ingår även arbete med fordonsmonterad kran över 18 tonmeter. Våra transporter sker främst inom Skåne, Blekinge och Småland.
I tjänsten ingår också transporter av farligt avfall/farligt gods med skåpbil från kund till vår anläggning i Färlöv. Vid behov sker sortering, förpackning och etikettering av avfallet direkt hos kund. På plats på anläggningen ansvarar du för kontroll, vägning och registrering i vårt transportledningssystem T5.
Utöver detta kan arbetet även omfatta tömning av containrar med komprimatorbil samt transport av olika återvinningsmaterial med skåpbil.
Hos oss får du ett varierande och ansvarsfullt arbete där ingen dag är den andra lik.
Det här behöver du för att lyckas i rollen
• C/CE-körkort
• YKB
• Digitalt färdskrivarkort
• Noggrann och ansvarsfull
• Servicekänsla
• Flerårig arbetserfarenhet som lastbilschaufför
• Kranförarbevis över 18 tonmeter
• ADR-intyg samt ett par års erfarenhet av ADR-transporter
• Datorvana
• Flytande svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska
Låter detta som jobbet för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt engagerade team på Lelles Återvinning! Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lellesatervinning.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tillsättning
Sista ansökningsdag är den 12 oktober. Då vi tillämpar löpande urval, kan tjänsten komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Daniel Karström
VD
044-78 18 459 info@lellesatervinning.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
