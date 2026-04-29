Engagerad Laboratorieassistent till Landskrona.
2026-04-29
ALS Landskrona är ett helägt dotterbolag till ALS Scandinavia AB som är ett företag inom ALS Group, ett av de största uppdragslaboratorierna för kemiska analyser i världen. I Norden är vi ca 420 anställda inom ALS med verksamheter i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
ALS Landskrona innehar GMP-certifikat. Laboratoriet auditeras regelbundet av myndigheter samt nationella och internationella kunder.
Laboratoriet utför kemiska analyser för läkemedelsindustrin med flertalet analystekniker (bland annat GC, IC, HPLC, UV och IR).
Läs mer på www.alsglobal.se
Har du ett öga för detaljer och en passion för naturvetenskap? Nu söker vi en noggrann och engagerad laboratorieassistent som vill vara med och göra skillnad inom läkemedelsindustrin!
Om tjänsten
Som laboratorieassistent kommer du att arbeta praktiskt med kemisk analys av läkemedel och tillhörande råvaror. Dina arbetsuppgifter omfattar provberedningar, spädningar, pH-mätningar och noggranna invägningar enligt fastställda analysmetoder och standarder. Du deltar i genomförandet av analyser och säkerställer att arbetet utförs i enlighet med gällande kvalitetskrav.
Du ansvarar även för rengöring, skötsel och korrekt hantering av laboratorieutrustning för att upprätthålla en säker och effektiv arbetsmiljö. Dokumentation är en central del av rollen, där du registrerar, sammanställer och rapporterar analysresultat till kvalitetsgranskare enligt gällande riktlinjer. En viktig del av ditt arbete kommer också att vara att assistera vid förberedelser av olika projekt som hålls av våra seniora laboratorieingenjörer.
Det är betydande för laboratoriets verksamhet att vara bekväm med att arbeta metodiskt och strukturerat, men även att arbeta i grupp. Publiceringsdatum2026-04-29Dina egenskaper
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig gymnasieutbildning. Vi ser det som starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av laboratoriearbete, då det ger en god förståelse för arbetsmetoder och en snabbare introduktion i rollen. Du har ett intresse för kemiska processer, ett noggrant arbetssätt och trivs i en miljö där kvalitet och precision är centralt.
För att lyckas i rollen behöver du vara analytisk och strukturerad, med förmåga att självständigt planera, prioritera och driva ditt arbete framåt. Eftersom arbetsuppgifterna varierar är det viktigt att du snabbt kan sätta dig in i nya frågeställningar och arbetssätt.
Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd i ditt samspel med andra. Rollen innebär kontakt med flera olika funktioner, vilket ställer krav på att du kommunicerar tydligt, är pedagogisk och har en god social förmåga.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, är ett krav. Du har även en god vana i standardverktygen inom Microsoft Office.
ALS erbjuder
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling och lärande i ett internationellt företag med fokus på goda värderingar, ansvarstagande och viljan att lyckas.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning.
Intresserad?
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev till oss senast den 15 maj 2026.
Vi önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt och kommer att behandla inkomna ansökningar löpande.
Vi välkomnar även ansökningar från kandidater med mer omfattande erfarenhet inom laboratoriearbete eller närliggande områden. För rätt kandidat kan det även finnas möjligheter till andra roller eller framtida utvecklingsvägar inom verksamheten, beroende på erfarenhet och intresse.
Varmt välkommen med din ansökan!
För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta:
Stephanie Kukulovic, Site Managerstephanie.kukulovic@alsglobal.com
Observera att ansökningar inte tas emot via e-post - vänligen skicka din ansökan via länk i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Als Scandinavia AB
(org.nr 556571-8318)
Rosenhällsvägen 29
)
261 92 HÄRSLÖV
9883302