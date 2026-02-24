Engagerad hem och konsumentkunskapslärare
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Vi är en skola vackert belägen nära vattnet i Hammarby Sjöstad, en modern stadsdel som räknas som en naturlig utvidgning av Stockholms innerstad.
Skolan ligger i Luma park i Sjöstaden, med närhet till skog och friluftsområden. Vi har i nuläget runt 850 elever i skolåren F-9 i grundskolan samt årskurs 1-9 i anpassad grundskola. Sjöstadsskolan vill vara den bästa skolan för varje elev. Här ges en högkvalitativ undervisning i en trygg lärmiljö med tillgängliga lärmiljöer och värdegrundsarbete som fokus. På så vis säkerställer vi att undervisningen håller hög kvalitet. Skolans vision bygger på tanken om tematisk ämnesövergripande undervisning med inspiration av läroplanernas syftesförklaring om att ge eleverna större överblick och sammanhang. Detta innebär att i all undervisning på Sjöstadsskolan är det angeläget att arbeta med de fyra perspektiven: ett historiskt perspektiv, ett miljöperspektiv, ett internationellt perspektiv och det etiska perspektivet.
Sjöstadsskolans vision bygger på följande ledord:
• Jag visar respekt och har höga förväntningar på mig själv.
• Jag visar respekt mot andra och vår gemensamma miljö.
• Tillsammans skapar vi en välmående och glädjefylld skola för alla.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Som lärare i Hem och konsumentkunskap på Sjöstadsskolan ansvarar du för att planera, undervisa, utvärdera och bedöma i ämnet. Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap. Undervisningen sker på alla stadier samt i anpassad grundskola. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i Hem och konsumentkunskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att undervisa i grundskola och i anpassad grundskola.
Du har förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Vi gör löpande intervjuer under annonstiden.
Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år. Som lärare i Stockholms stadsskolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.
Läs mer på pedagogstockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/971". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Sjöstadsskolan Kontakt
Christina Miltén 076-1242514 Jobbnummer
9760530