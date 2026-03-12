Engagerad fritidspedagog/lärare mot fritidshem
2026-03-12
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Ribbyskolan söker engagerade fritidspedagog/lärare mot fritidshem som vill vara med och driva utveckling.
Ribbyskolan är i dag en F-9 skola och har för närvarande ca 900 elever samt ca 100 personal. Vi har en trivsam skola med bra miljö och ett kollegie som känner stor motivation att undervisa, utveckla och följa sina elever. Vi har god teknisk standard, vi arbetar med SMART Boards och med digitala verktyg en till en samt utforskar nya arbetssätt för att förstärka lärandet.
På Ribbyskolan känner all personal sig delaktiga i arbetet med att skapa en bra skola. Gå gärna in på vår webbplats, så får du mer information om vår skola.
Välkommen till en skola där vi skapar framtid tillsammans!
Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen till lärare i fritidshem gärna med estetisk inriktning som vill vara med och driva vårt fritidshem Klubben för våra mellanstadieelever. Då din blivande kollega är en man, ser vi gärna kvinnliga sökanden.
Klubben på Ribbyskolan är en öppen och kostnadsfri fritidsverksamhet för våra elever i åk 4-6 som inte längre har tillgång till fritidshem. Klubben är en öppen fritidsverksamheten där vi erbjuder våra elever aktiviteter som utgår ifrån deras intresse.
Du kommer tillsammans med en kollega att ansvara för planering och genomföra undervisning på Klubben/fritidshemmet. Som fritidspersonal arbetar du för att stödja elevernas utveckling och lärande och erbjuda en meningsfull fritid
Då fritids och Klubben ingår i samma arbetslag och vi under vissa tillfällen slås ihop, vill vi att du även är förtrogen med arbetssättet på skolans fritidshem.
På fritidshemmet arbetar vi med lärandet under både fria och styrda aktiviteter. Under skoldagen finns fritidspersonalen med i klasserna och samarbetar med lärarna kring eleverna. Fritids står för mycket av den kreativa delen av arbetet. Vi vill att du är delaktig i att skapa en miljö och en verksamhet utifrån barnets/elevens intresse och att du är lyhörd för individuella behov. Du skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi fäster stor vikt vid din personlighet och vi värdesätter medarbetare som ser möjligheter och lösningar och tycker om att vara med och påverka och driva fritidsverksamheten framåt. Du är en god förebild, gillar struktur, är full av idéer, och ser varje interaktion med eleverna som en möjlighet.
Utöver detta ser vi även att du:
- är tydlig och stabil i din ledarroll och har ett starkt intresse av att driva vår fritidsverksamhet framåt
- inspirerar och planerar aktiviteter inom ramen för elevernas hela skoldag så de präglas av ett språkutvecklande arbetssätt.
- är en god förebild och förmedlar en god människosyn
- ger eleverna riktlinjer och redskapen till lärandet av gott samarbete, uppförande, fair play och social uppfostran.
- ger eleverna insikt i att de duger.
- kan uttrycka dig väl både i tal och skrift
- har erfarenhet och referenser från arbete på fritids i skolan
Välkommen med din ansökan!
