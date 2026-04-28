Energikonsult
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-04-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-04-28Beskrivning av jobbet
De regulatoriska kraven på fastigheter skärps kraftigt under de kommande åren. EPBD, MEPS och skärpta energideklarationskrav skapar ett växande och långsiktigt behov av kvalificerad energirådgivning - och vi växer med det behovet. Därför söker vi nu två engagerade energikonsulter till vårt team i Stockholm.
Sektionen Energy Efficiency East inom Region Öst består idag av cirka tio medarbetare med samlad erfarenhet från sjukhus, offentliga fastigheter, kommersiella bestånd och industri. Vi arbetar med energieffektivisering av befintliga byggnader och anläggningar och erbjuder ett brett spektrum av tjänster - från energikartläggningar och energideklarationer till fullskaliga EPC-projekt (Energy Performance Contracting) med verifiering av faktiskt utfall.
I rollen som energikonsult hos oss genomför och leder du uppdrag med eget ansvar för utförande, kundkontakt och ekonomi. Du arbetar med teknisk bredd och precision - identifierar förbättringsmöjligheter, tar fram åtgärdspaket med LCC-beräkningar och följer projekten från tidig analys till leverans och uppföljning. Att bygga kundrelationer och bidra till affärsutveckling är en naturlig del av rollen.
Vi värdesätter ett öppet samarbetsklimat där erfarenheter delas och kollegor stöttar varandra. Som del av ett stort konsultföretag har du tillgång till specialister inom alla tekniska discipliner - vad uppdraget kräver kan vi lösa tillsammans.Kvalifikationer
Vi ser att du troligen har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom energiteknik, maskinteknik, VVS eller elektroteknik, alternativt har du förvärvat motsvarande kunskaper genom erfarenhet. Du har minst två till fem års arbetslivserfarenhet kopplad till energieffektivisering av byggnader och är väl förtrogen med de tekniska och regulatoriska frågeställningar som är centrala för verksamheten.
Som person är du strukturerad och arbetar metodiskt med god kvalitet och med hänsyn till tidsramar. Du trivs med att ta ansvar för egna uppdrag och uppskattar att arbeta nära kollegor och dela med dig av din kunskap. Du motiveras av att bygga kundrelationer och se konkreta resultat av ditt arbete.
Certifierad energikartläggare (EKL) är meriterande - men inget krav. Vi stödjer dig att certifiera dig om du inte redan är det. Erfarenhet av EPC, LCC-analys, energisimulering (IDA ICE, VIP Energy), solkraft eller teknisk Due Diligence är meriterande. Det är ett krav att du behärskar svenska i tal och skrift. B-körkort krävs då fältuppdrag ingår i rollen. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-05-31. Vi söker två (2) energikonsulter. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Placeringsort är Solna med möjlighet till hybridarbete när uppdragen tillåter.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Kontaktuppgifter för frågor:
Fredrik Ramsfeldt, rekryterande cheffredrik.ramsfeldt@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Afry Jobbnummer
9880271